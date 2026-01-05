Інтерфакс-Україна
Санчес висловлює стурбованість щодо операції США у Венесуелі

Голова уряду Іспанії Педро Санчес висловлює стурбованість щодо операції США у Венесуелі та захоплення Ніколаса Мадуро.

"Уряд Іспанії разом з урядами Бразилії, Чилі, Колумбії, Уругваю та Мексики висловлює у цій заяві свою стурбованість подіями, що відбулися у Венесуелі", - написав він у соцмережі Х.

Санчес закликав ситуацію у Венесуелі вирішити виключно мирним шляхом, шляхом діалогу, переговорів та поваги до волі венесуельського народу в усіх її проявах, без зовнішнього втручання та відповідно до міжнародного права.

Джерело: https://x.com/sanchezcastejon/status/2007857902611230927

