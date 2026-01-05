Папа Лев XIV закликав до миру і молитви за Венесуелу

Папа Римський Лев XIV висловив глибоку стурбованість подіями у Венесуелі, закликав до миру, справедливості та молитви за народ цієї країни.

"З глибоким занепокоєнням я слідкую за подіями у Венесуелі. Благо венесуельського народу має переважати над усіма іншими міркуваннями. Це має призвести до подолання насильства та до пошуку шляхів справедливості та миру. Я молюся за все це і закликаю вас також молитися, довіряючи нашу молитву заступництву Богоматері та святим Хосе Грегоріо Ернандесу та Кармен Ренділес", - написав він у соцмережі Х.

Джерело: https://x.com/Pontifex/status/2007800430542119312