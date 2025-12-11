Мобільне укриття "Ковальська" отримало сертифікацію ДСНС

Мобільне укриття, розроблене інжиніринговою командою "Ковальської", успішно пройшло повний цикл випробувань відповідно до ДСТУ 9329:2025 "Первинні (мобільні) укриття. Основні параметри та методи випробування", повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що ця захисна споруда стала однією з перших в Україні, що отримала офіційну сертифікацію ДСНС.

У межах тестування було проведено три контрольовані підриви тринітротолуолу масою 2 кг у різних точках — з фасадної частини, збоку та над покрівлею споруди. Після кожного вибуху фахівці здійснювали вимірювання тиску та перевіряли конструкцію на предмет деформацій. За результатами всіх етапів випробувань споруда повністю зберегла цілісність, без небезпечних сколювань бетону всередині приміщення. Укриття витримало дію ударної хвилі, що у три-п’ять разів перевищує нормативне значення за ДСТУ 9329:2025 (100 кПа).

Додатково мобільне укриття було протестовано на стійкість до уражальних факторів ударного безпілотного літального апарата Shahed-136. Підрив здійснювався на відстані 5 метрів від споруди. Конструкція успішно витримала вплив ударної хвилі та уламків після вибуху бойової частини масою 47,7 кг, зберігши несучу здатність і не допустивши критичних пошкоджень.

Первинне мобільне укриття від "Ковальської" розраховане на місткість від 10 до 50 осіб залежно від обраної конфігурації. Воно передбачає облаштування місцями для сидіння, зонами для маломобільних груп населення, простором для людей на кріслах колісних і пандусами. Мобільні укриття легко транспортуються та швидко встановлюються, що дає змогу оперативно забезпечувати захист людей у локальних точках, де він необхідний.

Після проходження повного циклу випробувань первинні мобільні укриття "Ковальської" отримали Сертифікати відповідності, які підтверджують їхню відповідність державним вимогам безпеки.

Як повідомлялось, первинні мобільні укриття — новий тип захисних споруд, офіційно інтегрований у нормативне поле лише в серпні 2025 року. Запровадження національного стандарту відкрило можливість створення сучасних мобільних укриттів для громадських просторів — парків, зупинок громадського транспорту, паркінгів, торговельних зон та інших місць масового перебування людей.