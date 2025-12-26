14:47 26.12.2025
Гірські рятувальники завершили роботи на крісельному підйомнику на горі Захар Беркут – ДСНС
Гірські рятувальники завершили роботи на горі Захар Беркут у Львівський області, де зупинився крісельний підйомник, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.
"Протягом двох годин надзвичайники зняли з підйомника 78 людей, з них 39 дітей", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Служби.
За інформацією, на місці працювали 76 рятувальників та 13 одиниць спецтехніки ДСНС.