Гірські рятувальники завершили роботи на крісельному підйомнику на горі Захар Беркут – ДСНС

Гірські рятувальники завершили роботи на горі Захар Беркут у Львівський області, де зупинився крісельний підйомник, повідомили у Державній служби України з надзвичайних ситуацій.

"Протягом двох годин надзвичайники зняли з підйомника 78 людей, з них 39 дітей", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Служби.

За інформацією, на місці працювали 76 рятувальників та 13 одиниць спецтехніки ДСНС.