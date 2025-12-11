На Одещині внаслідок російських атак пошкоджено енергетичні об’єкти та житлові будинки – МВС

Фото: ДСНС/Одещина

Внаслідок російських атак на Одещину пошкоджено енергетичні об’єкти та житлові будинки, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"Через влучання виникли пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури, які ліквідовані силами ДСНС. Пошкоджено два приватні будинки та адміністративну будівлю", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Відзначається, що загиблих і постраждалих внаслідок ударів немає.