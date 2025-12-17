Окупати атакували машину рятувальників на Донеччині, є постраждалі – ДСНС

Фото: ДСНС Донеччина

Російські окупанти атакували машину рятувальників у Дружківці Краматорському районі Донецької області, внаслідок влучання постраждали четверо співробітників, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"У Дружківці російські війська атакували FPV-дроном рятувальників, коли вони їхали на виклик про пожежу. Внаслідок влучання в автоцистерну поранені 4 співробітники ДСНС. Їх евакуювали до лікарні. Також пошкоджено пожежний автомобіль", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі відомства у середу.

У ДСНС наголосили, що росіяни цілеспрямовано б’ють по надзвичайниках, які щодня рятують життя мирного населення та ліквідовують наслідки обстрілів.