Інтерфакс-Україна
Події
10:40 17.12.2025

Окупати атакували машину рятувальників на Донеччині, є постраждалі – ДСНС

1 хв читати
Окупати атакували машину рятувальників на Донеччині, є постраждалі – ДСНС
Фото: ДСНС Донеччина

Російські окупанти атакували машину рятувальників у Дружківці Краматорському районі Донецької області, внаслідок влучання постраждали четверо співробітників, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"У Дружківці російські війська атакували FPV-дроном рятувальників, коли вони їхали на виклик про пожежу. Внаслідок влучання в автоцистерну поранені 4 співробітники ДСНС. Їх евакуювали до лікарні. Також пошкоджено пожежний автомобіль", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі відомства у середу.

У ДСНС наголосили, що росіяни цілеспрямовано б’ють по надзвичайниках, які щодня рятують життя мирного населення та ліквідовують наслідки обстрілів.

Теги: #донеччина #атака_рф #дснс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:56 17.12.2025
Окупанти 17 разів обстріляли міста і села Донецької області, у Дружківці є загиблий – обладміністрація

Окупанти 17 разів обстріляли міста і села Донецької області, у Дружківці є загиблий – обладміністрація

10:06 17.12.2025
Росіяни вдарили по об'єкту теплогенерації у Херсоні – ОВА

Росіяни вдарили по об'єкту теплогенерації у Херсоні – ОВА

09:20 17.12.2025
ППО знешкодило 37 із 69 безпілотників, зафіксоване влучання 29 ударних БпЛА на 12 локаціях – Повітряні сили

ППО знешкодило 37 із 69 безпілотників, зафіксоване влучання 29 ударних БпЛА на 12 локаціях – Повітряні сили

10:57 16.12.2025
ДШВ: Ворог проявляє найбільшу активність на західних околицях Покровська, посилює тиск на південно-східні райони Мирнограда

ДШВ: Ворог проявляє найбільшу активність на західних околицях Покровська, посилює тиск на південно-східні райони Мирнограда

10:51 16.12.2025
В Одеській області без світла залишаються 288,2 тис. родин - ОВА

В Одеській області без світла залишаються 288,2 тис. родин - ОВА

14:17 14.12.2025
Через ворожі удари у Запоріжжі травмовано десять людей, в тому числі дитина та співробітники ДСНС і Патрульної поліції

Через ворожі удари у Запоріжжі травмовано десять людей, в тому числі дитина та співробітники ДСНС і Патрульної поліції

11:15 14.12.2025
На Донеччини з лінії фронту евакуйовано ще 167 людей, у тому числі 25 дітей – ОВА

На Донеччини з лінії фронту евакуйовано ще 167 людей, у тому числі 25 дітей – ОВА

18:52 11.12.2025
Зеленський: На питання щодо територій Донеччини має відповідати народ України

Зеленський: На питання щодо територій Донеччини має відповідати народ України

14:47 11.12.2025
Мобільне укриття "Ковальська" отримало сертифікацію ДСНС

Мобільне укриття "Ковальська" отримало сертифікацію ДСНС

11:02 11.12.2025
На Донеччині з лінії фронту за добу евакуйовано 231 людину, у тому числі 14 дітей - ОВА

На Донеччині з лінії фронту за добу евакуйовано 231 людину, у тому числі 14 дітей - ОВА

ВАЖЛИВЕ

Генштаб підтвердив ураження НПЗ "Славянский", низки об'єктів нафтогалузі на території РФ та артскладу на ТОТ України

Шмигаль за результатами "Рамштайн" розповів про нові зобов'язання партнерів щодо підтримки України

в Україну з РФ та ТОТ повернулись 15 українців за процедурою взаємного возз’єднання сімей – зустріч Лубінця і Москалькової

Україна та партнери профінансують контракти для військових, які захочуть лишитися в армії після війни – Зеленський

Україна хотіла б отримати EUR40-45 млрд з активів РФ вже у 2026р та використати їх виключно на відновлення - Зеленський

ОСТАННЄ

Майже 32 тис. споживачів на Одещині із понад 600 тис. знеструмлених залишаються без світла через удари РФ на вихідні – глава Міненерго

ЄС знаходиться під безпрецедентним тиском з боку США перед зустріччю щодо фінансування України – ЗМІ

Фон дер Ляєн: на саміті нам доведеться вирішити, яким шляхом піти у питанні фінпідтримки України на 2026-2027рр

Генштаб підтвердив ураження НПЗ "Славянский", низки об'єктів нафтогалузі на території РФ та артскладу на ТОТ України

Злочин СЗЧ припиняється, коли військовий звертається щодо подальшого проходження служби – Верховний Суд

Понад 12 тис. людей уже отримали соцпослуги в межах програми малих грантів - Мінсоцполітики

ДБР повідомило про затримання чернівецького експравоохоронця за підозрою у переправлявлянні харків'ян за кордон

Комісія при Міносвіти видала 345 свідоцтв про державне визнання документів про вищу духовну освіту в 2025р

План США та Європи передбачає посилення ЗСУ та розгортання європейських сил в Україні – ЗМІ

Ветеранський фонд запустить тематичний грантовий курс у сферах виробництва та організації харчування в 2026р

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА