Інтерфакс-Україна
Події
10:53 28.10.2025

У ніч на вівторок сталася сьома атака РФ на газові об’єкти, внаслідок якої постраждали потужності на Полтавщині – глава "Нафтогазу"

Вночі 28 жовтня Україна пережила вже сьому з початку жовтня атаку РФ на газову інфраструктуру, внаслідок якої є пошкодження виробничих потужностей в Полтавській області, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Сьогодні вночі сталася вже сьома у жовтні атака, постраждали виробничі потужності з видобутку газу на Полтавщині. Прикладемо максимум зусиль, щоб якомога швидше відновити обладнання", – сказав Корецький під час брифінгу в "Укрінформі" у вівторок.

Він зазначив, що попередні шість атак в жовтні стали причиною значних руйнувань і втрат видобутку, що призводить до необхідності додаткового імпорту газу.

Пізніше він зазначив, що до кінця ОЗП для його сталого проходження потрібно додатково імпортувати дещо більше 4 млрд куб м. газу.

Теги: #корецький #атака_рф #нафтогаз_україни #полтавщина

