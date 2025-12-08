Інтерфакс-Україна
Події
15:34 08.12.2025

"Нафтогаз" та Нацпол на Запоріжжі розкрили схему крадіжки газу на 164 млн грн – СЕО

Фото: https://www.facebook.com/sergii.koretskyi.page

НАК "Нафтогаз України" спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції викрила схему розкрадання газу в Запорізькій області на 164 млн грн, повідомив голова правління компанії Сергій Корецький.

"Правоохоронці провели 12 обшуків, є затримані. Кільком особам оголошено про підозру. Крадіжку газу з мережі здійснювали представники місцевого підприємства, що займається торгівлею пальним", – написав він у своєму Facebook у понеділок.

За його словами, завдяки тому, що "Нафтогаз" системно протидіє незаконному втручанню в роботу газових мереж, з початку року викрито та зупинено вже кілька подібних схем.

Корецький також зазначив, що компанія постійно посилює контроль і моніторинг стану трубопровідних мереж для боротьби з незаконним відбором ресурсу, а разом з урядом та парламентом працює над питанням невідкладного посилення кримінальної відповідальності за крадіжки нафти та газу.

