Інтерфакс-Україна
Події
12:34 29.12.2025

Без світла на Київщині понад 9 тис. споживачів, негода знеструмила абонентів у 215 населених пунктах – Міненерго

1 хв читати
Без світла на Київщині понад 9 тис. споживачів, негода знеструмила абонентів у 215 населених пунктах – Міненерго

Станом на ранок 29 грудня у Київській області без електропостачання залишаються понад 9 тис. споживачів, на лівобережжі Києва та в окремих районах області діють аварійні відключення, повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник на ранковому брифінгу у понеділок.

Окрім того, за інформацією Міненерго, через несприятливі погодні умови у низці регіонів знеструмлені споживачі у 215 населених пунктах.

Як повідомлялося, остання російська атака в ніч на 27 грудня призвела до суттєвих пошкоджень енергетичної інфраструктури Київщини, аварійно-відновлювальні роботи тривають.

"Весь минулий тиждень ворог щодня і щоночі атакував енергетичні об’єкти України", - сказав заступник міністра.

За його словами, минулого тижня енергосистема зазнала однієї масованої та понад 43 прицільних атак, зафіксовано близько 118 пошкоджень мереж. Чотири рази РФ атакувала об’єкти групи "Нафтогаз", зокрема Херсонську ТЕЦ, яка є єдиним джерелом тепла для міста. Триває ліквідація наслідків.

29 грудня для стабілізації роботи енергосистеми в окремих областях вимушено застосовуються аварійні відключення. У решті регіонів діють графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу.

Теги: #знеструмлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:08 27.12.2025
Міненерго: знеструмлені споживачі у м. Київ, Київській та Чернігівській областях

Міненерго: знеструмлені споживачі у м. Київ, Київській та Чернігівській областях

09:12 26.12.2025
На Миколаївщині частково знеструмлено мешканців через російську атаку – ОВА

На Миколаївщині частково знеструмлено мешканців через російську атаку – ОВА

11:33 24.12.2025
Внаслідок нічної атаки РФ є знеструмлення в 5 областях – Міненерго

Внаслідок нічної атаки РФ є знеструмлення в 5 областях – Міненерго

06:37 20.12.2025
У двох районах Миколаєва зникло світло після атаки РФ

У двох районах Миколаєва зникло світло після атаки РФ

14:16 18.12.2025
Арциз тиждень без світла через майже повністю знищену РФ електропідстанцію – ДТЕК

Арциз тиждень без світла через майже повністю знищену РФ електропідстанцію – ДТЕК

13:57 17.12.2025
Знеструмлення Одещини стало НС державного рівня, частина резервного фонду спрямована на паливо для генераторів – обладміністрація

Знеструмлення Одещини стало НС державного рівня, частина резервного фонду спрямована на паливо для генераторів – обладміністрація

11:34 16.12.2025
Через удари РФ без світла вся підконтрольна Україні частина Донеччини з майже 430 тис. споживачів - Міненерго

Через удари РФ без світла вся підконтрольна Україні частина Донеччини з майже 430 тис. споживачів - Міненерго

14:49 13.12.2025
Комбінована атака РФ пошкодила 4 ПС "Укренерго" на Одещині, без світла приблизно 60% споживачів

Комбінована атака РФ пошкодила 4 ПС "Укренерго" на Одещині, без світла приблизно 60% споживачів

08:52 13.12.2025
Росіяни вночі атакували інфраструктуру Миколаївщини, частина населених пунктів знеструмлена

Росіяни вночі атакували інфраструктуру Миколаївщини, частина населених пунктів знеструмлена

08:36 13.12.2025
У результаті масованих ворожих ударів по Україні знеструмлено частину Херсонщини

У результаті масованих ворожих ударів по Україні знеструмлено частину Херсонщини

ВАЖЛИВЕ

Американській стороні не подобається слово "репарація", вони говорять про компенсацію з боку РФ – Зеленський

Нацполіція: новорічна ніч не є винятком, дотримуйтеся комендантської години і не ігноруйте сигналів тривоги

Питання ЗАЕС та територій залишаються неврегульованими у 20-пунктному мирному плані – Зеленський

Зеленський вважає необхідною присутність міжнародних військ в Україні як частину гарантій безпеки

Зеленський: Для прийняття 20-пунктного мирного плану може бути створена чотиристороння робоча група за участю РФ

ОСТАННЄ

Американській стороні не подобається слово "репарація", вони говорять про компенсацію з боку РФ – Зеленський

Одна людина загинула, ще одна - поранена внаслідок ворожої атаки на Оріхів

Окупанти просунулися в Мирнограді, біля Гуляйполя та в Дніпропетровській області, за добу зайняли 26,79 кв. км – DeepState

Сімʼя загиблої у російському полоні журналістки Рощиної отримала кошти від держави

Нацполіція: новорічна ніч не є винятком, дотримуйтеся комендантської години і не ігноруйте сигналів тривоги

Питання ЗАЕС та територій залишаються неврегульованими у 20-пунктному мирному плані – Зеленський

Гарантії безпеки від країн Коаліції охочих мають бути підтримані парламентами цих країн – Зеленський

Зеленський вважає необхідною присутність міжнародних військ в Україні як частину гарантій безпеки

Зеленський: Для прийняття 20-пунктного мирного плану може бути створена чотиристороння робоча група за участю РФ

Зеленський: Про створення демілітаризованої зони на лінії розмежування наразі не йдеться

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА