Без світла на Київщині понад 9 тис. споживачів, негода знеструмила абонентів у 215 населених пунктах – Міненерго

Станом на ранок 29 грудня у Київській області без електропостачання залишаються понад 9 тис. споживачів, на лівобережжі Києва та в окремих районах області діють аварійні відключення, повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник на ранковому брифінгу у понеділок.

Окрім того, за інформацією Міненерго, через несприятливі погодні умови у низці регіонів знеструмлені споживачі у 215 населених пунктах.

Як повідомлялося, остання російська атака в ніч на 27 грудня призвела до суттєвих пошкоджень енергетичної інфраструктури Київщини, аварійно-відновлювальні роботи тривають.

"Весь минулий тиждень ворог щодня і щоночі атакував енергетичні об’єкти України", - сказав заступник міністра.

За його словами, минулого тижня енергосистема зазнала однієї масованої та понад 43 прицільних атак, зафіксовано близько 118 пошкоджень мереж. Чотири рази РФ атакувала об’єкти групи "Нафтогаз", зокрема Херсонську ТЕЦ, яка є єдиним джерелом тепла для міста. Триває ліквідація наслідків.

29 грудня для стабілізації роботи енергосистеми в окремих областях вимушено застосовуються аварійні відключення. У решті регіонів діють графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу.