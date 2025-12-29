Інтерфакс-Україна
Справжня передноворічна погода прийшла в Україну - 30-31 грудня будуть зі снігом, легким морозом та ожеледицею

Справжня передноворічна погода прийшла в Україну - 30-31 грудня будуть зі снігом, легким морозом та ожеледицею

В Україні у вівторок, 30 грудня, очікується невеликий сніг (вдень місцями), лише вночі у більшості південних областей без опадів, на дорогах ожеледиця, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер західний, 7-12 м/с, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, на північному сході країни до 9° морозу; вдень від 4° морозу до 1° тепла, на крайньому півдні країни 2-4° тепла.

В Карпатах помірний сніг; температура вночі 6-11° морозу, вдень 3-8° морозу.

У Києві 30 грудня невеликий сніг (вдень місцями), на дорогах ожеледиця, вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 1-3° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії  ім. Бориса Срезневського в Києві 30 грудня найвища температура вдень була  10,5 в 2023р., найнижча вночі  -26,3 в 1895р.

В останній день 2025 року, 31 грудня, в Україні, крім півдня та південного сходу, невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, на сході, північному сході країни та в Карпатах до 13° морозу, вдень 2-7° морозу; на півдні країни вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

Прогноз погоди по Києву на 31 грудня - невеликий сніг, вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° морозу, вдень 4-6° морозу.

