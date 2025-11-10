Ріст податків гральної індустрії за 9 міс.-2025 на 2,3% менше очікувань через нелегальний ринок — АУОГБ

Українська гральна індустрія, за офіційними даними, за три квартали 2025 року сплатила до державного бюджету 13,94 млрд грн податків, що всього на 2,3% більше, ніж за аналогічний період попереднього року, що пов’язано із негативним впливом нелегального ринку, повідомив президент Асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ) Олександр Когут на брифінгу.

"Із цієї суми 9,06 млрд грн забезпечили члени нашої асоціації. Ми спостерігаємо незначне зростання податкових надходжень — близько 2,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Проте темпи зростання значно нижчі за очікування, що пов’язано з продовженням діяльності значного сегмента нелегального ринку", — зазначив він.

За словами Когута, члени асоціації залишаються найбільшими платниками податків у галузі: у 2025 році їхня частка становила 66,4% усіх сплачених податків. Очікується, що в четвертому кварталі цей показник зросте до 75–80%, бо в листопаді до АУОГБ приєднався новий учасник — ТОВ "ГГБЕТ".

При цьому президент АУОГБ наголосив, що з урахуванням інфляції легальний сегмент грального бізнесу фактично припинив активне зростання через тиск тіньового сектору.

"Протягом останніх чотирьох років легальний ринок демонстрував стабільне зростання. Проте наприкінці 2025-го та у 2026 році цей тренд динамічного зростання може зупинитися. Основна причина — повільне блокування нелегальних онлайн-казино", – наголосив Когут.

Він пояснив, що на блокування одного ресурсу може знадобитися до 10 днів, тоді як нелегальні оператори за один-два дні створюють копії своїх сайтів на нових доменах. Окрім того, нелегальному ринку сприяє частина платіжної інфраструктури, яка недобросовісно перевіряє платежі, допускає міскодінг та заплющує очі на очевидну роботу дропів.

"Така ситуація в комплексі не дає змоги "білому" ринку розвиватися та шкодить тим, хто сумлінно сплачує податки", — підсумував глава асоціації.

Він також застеріг, що запровадження нових обмежень для гравців легальних онлайн-казино може стимулювати відтік користувачів у тіньовий сектор і відповідне зменшення податкових надходжень.

Як повідомлялося, 23 жовтня 2025 року на офіційному сайті Мінцифри було оприлюднено для громадського обговорення проєкт наказу "Про встановлення лімітів витрат гравця на азартну гру та часу участі гравця в азартній грі", яким пропонується встановлення фіксованих лімітів витрат гравця на азартну гру відносно його доходів (визначених гравцем самостійно) та встановлення максимального часу участі гравця в азартній грі протягом дня, тижня, місяця.

"Якщо запропоновані для обговорення ліміти та інші регуляторні зміни буде ухвалено без урахування позиції бізнесу, держава втратить до 30% податкових надходжень у 2026 році. Гравці, які відчують обмеження в легальних казино, просто перейдуть до нелегальних платформ, переважно російського походження, де немає жодних вимог, обмежень чи контролю", – вважає Когут.

На його думку, якщо "білий" ринок буде менш конкурентним порівняно з нелегальним, кількість гравців та сукупний обсяг грального ринку в країні не зміняться, але суттєво зросте нелегальний ринок.

Він нагадав, що у серпні–вересні 2025 року компанії Kantar, Gradus і Factum провели перше комплексне дослідження рівня тінізації гральної індустрії. Згідно з результатами, нелегальний сегмент становить від 39% до 53% ринку, тоді як легальний сектор оцінюється на рівні близько 59,6 млрд грн на рік.

За оцінками АУОГБ, оприлюдненими в серпні 2025 року, щоквартально близько 25 тис. українців переходять до нелегального сегменту. Значна частина цього ринку, за даними асоціації, контролюється структурами, пов’язаними з РФ.

Як повідомлялося, Асоціація українських операторів грального бізнесу - незалежна саморегулівна організація, яка об’єднала провідних ліцензованих операторів ринку. Проголошена основна мета АУОГБ - сприяння прозорості грального ринку, створення чітких правил гри та боротьба з нелегальним сегментом гральної індустрії. За даними асоціації, її члени щороку сплачують понад 10 млрд грн податків, що становить понад 70% усіх податкових надходжень галузі.

З лютого 2025 року державну політику у сфері азартних ігор формує та координує Мінцифри.

Кабінет міністрів 21 березня того ж року ухвалив створити новий центральний орган виконавчої влади - агентство "ПлейСіті" (PlayCity), яке офіційно підпорядковується Мінцифри та з 1 квітня замінило попереднього регулятора — Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).