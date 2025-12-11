Інтерфакс-Україна
Події
11:00 11.12.2025

Міненерго вказує на тенденцію до покращення енергоспоживання та в окремих регіонах зменшення графіків обмежень

Є тенденція до покращення енергоспоживання, що вже позначається на зменшенні тривалості графіків обмежень в кількох областях, повідомив заступник міністра енергетики Олександр В’язовченко.

"Уряд працює над скороченням тривалості графіків обмежень для населення і промисловсті. Можна констатувати, що тенденція до покращення прослідковується. Графіки в окремих регіонах стали суттєво меншими", – сказав В’язовченко на брифінгу в Міненерго у четвер, який транслювався онлайн.

За його словами, обленерго та генерація роблять усе можливе, аби відключень стало менше.

Заступник міністра повідомив, що внаслідок чергових ударів РФ по енергетиці в четвер, є додатково знеструмлені споживачі в Одеській та Полтавській областях.

"Частину вже заживили. Відновлювальні роботи тривають", – сказав він, наголосивши, що найскладнішою залишається ситуація з енергопостачанням на Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та в Запорізькій області.

"В кількох областях відновлювальні роботи ускладенені високим рівнем ризику для енергетиків, які є пріоритетною ціллю для РФ", – підкреслив В’язовченко.

Він також зазначив, що цього тижня росіяни вчергове навмисне цілили в критично важливе обладнання газової інфраструктури, від якого залежить безперебійне постачання газу.

Заступник міністра наголосив, що пропрацьвані різні сценарії проходження ОЗП.

За прогнозами "Укренерго", озвученими раніше, у більшості областей України відключення світла до кінця тижня відбуватимуться за трьома чергами споживачів (приблизно до 12 годин без електрики на добу, оскільки три черги – це половина споживачів). Водночас, у різних регіонах ситуація різна. У коментарі Енергореформі 9 грудня голова правління Віталій Зайченко порадив на майбутнє орієнтуватися на нинішню ситуацію.

