Внаслідок нічної атаки РФ є знеструмлення в 5 областях – Міненерго

Вночі РФ продовжила атакувати енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого станом на ранок 24 грудня є нові знеструмлення у Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській і Чернігівській областях.

"Ремонтні бригади обленерго працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання", - повідомили у Міністерстві енергетики України у середу.

Графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу 24 грудня застосовуються з 00:00 до 23:59 у всіх регіонах України.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.