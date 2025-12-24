11:33 24.12.2025
Внаслідок нічної атаки РФ є знеструмлення в 5 областях – Міненерго
Вночі РФ продовжила атакувати енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого станом на ранок 24 грудня є нові знеструмлення у Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській і Чернігівській областях.
"Ремонтні бригади обленерго працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання", - повідомили у Міністерстві енергетики України у середу.
Графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу 24 грудня застосовуються з 00:00 до 23:59 у всіх регіонах України.
Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.