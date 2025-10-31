Україна за тиждень-два підготує список із 339 дітей, викрадених РФ – Зеленський

Україна за тиждень чи два підготує список із 339 дітей, які були викрадені Росією, а також з інформацією щодо людей і інституцій, які їх викрали, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"На сьогодні у нас підготовлені документи… повністю буде підготовлено за тиждень-два, 339 дітей з адресою, це дуже важливо, що є адреси, є люди відповідні, є інституції відповідні, які цих дітей забирали", - сказав Зеленський на брифінгу у п’ятницю.