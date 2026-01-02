Інтерфакс-Україна
Події
13:43 02.01.2026

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗАПРОПОНУВАВ ОЧОЛИТИ ОФІС ПРЕЗИДЕНТА БУДАНОВУ

Фото: https://t.me/DIUkraine/

 Президент України Володимир Зеленський запропонував начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову очолити Офіс президента.

"Зустрівся з Кирилом Будановим і запропонував йому очолити Офіс Президента України. Зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах, і Офіс Президента служитиме виконанню передусім таких завдань нашої держави", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю.

За словами президента, Буданов має спеціальний досвід на цих напрямах та достатню силу для досягнення результатів.

Крім того, Зеленський доручив новому керівнику ОП у взаємодії із секретарем РНБО Рустемом Умєровим та іншими необхідними керівниками й інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку України й подальші кроки.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17511?single

