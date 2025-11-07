Інтерфакс-Україна
Події
16:46 07.11.2025

Базовим фінансовим забезпеченням для контрактів у ЗСУ може бути 50-60 тис. грн – Зеленський

1 хв читати
Базовим фінансовим забезпеченням для контрактів у ЗСУ може бути 50-60 тис. грн – Зеленський

Є розуміння, що базовим фінансовим забезпеченням для контрактів у ЗСУ може бути 50-60 тис. грн на місяць, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами засідання Ставки Верховного головнокомандувача у п’ятницю.

"Ми вивчили розуміння, що базовим фінансовим забезпеченням для контракту такого в армії може бути 50-60 тисяч гривень. Це без всіх тих додаткових речей, які ви знаєте… Це така базова цифра, на яку ми розраховуємо", - сказав він під час брифінгу.

Президент додав, що Україна "відштовхується" від такої цифри, оскільки дипломатам і міністерствам потрібно зараз дати відповідний сигнал, щоб знайти джерело фінансування.

За словами Зеленського, будуть вирішуватися усі питання, які були озвучені під час поїздки на фронт цього тижня.

"Спростимо питання пікапів, квадроциклів, є технічні питання. Також питання вибухівки закриємо. І ми закриваємо всі проблеми по дронах у військових", - зазначив він.

Теги: #зсу #брифінг #фінанси #зеленський #забезпечення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:39 07.11.2025
Зеленський анонсував масове виробництво альтернативи БпЛА Mavic

Зеленський анонсував масове виробництво альтернативи БпЛА Mavic

16:28 07.11.2025
У Покровську знаходяться 314 російських військових – Зеленський

У Покровську знаходяться 314 російських військових – Зеленський

16:24 07.11.2025
Зеленський про можливість отримання літаків Rafale: все залежить від перемовин

Зеленський про можливість отримання літаків Rafale: все залежить від перемовин

16:22 07.11.2025
Україну обрано до Виконавчої ради ЮНЕСКО на 2025–2029рр - Зеленський

Україну обрано до Виконавчої ради ЮНЕСКО на 2025–2029рр - Зеленський

15:17 07.11.2025
Президент Кенії подякував Зеленському за згоду сприяти у звільненні кенійців, шахрайськи завербованих РФ на війну

Президент Кенії подякував Зеленському за згоду сприяти у звільненні кенійців, шахрайськи завербованих РФ на війну

12:08 07.11.2025
Лише далекобійні спроможності України на 2026 рік оцінюються у понад $35 млрд

Лише далекобійні спроможності України на 2026 рік оцінюються у понад $35 млрд

10:40 07.11.2025
В Києві шахраї обіцяли американському добровольцю ЗСУ виготовити "лазерну зброю" за понад 3,2 млн грн

В Києві шахраї обіцяли американському добровольцю ЗСУ виготовити "лазерну зброю" за понад 3,2 млн грн

20:31 06.11.2025
Зеленський: Будемо збільшувати фінансування корпусам ЗСУ, які перебувають у найбільш гарячих боях

Зеленський: Будемо збільшувати фінансування корпусам ЗСУ, які перебувають у найбільш гарячих боях

20:27 06.11.2025
Україна буде масштабувати всю технологічну основу, яка допомагає у евакуації поранених воїнів

Україна буде масштабувати всю технологічну основу, яка допомагає у евакуації поранених воїнів

20:24 06.11.2025
Зеленський анонсував у листопаді важливу угоду для військових спроможностей

Зеленський анонсував у листопаді важливу угоду для військових спроможностей

ВАЖЛИВЕ

Виробництво літаків Gripen в Україні розпочнеться у 2033 році – Шмигаль

Зеленський вважає, що Орбан під час зустрічі з Трампом обговорюватиме питання енергетики

Зеленський анонсував масове виробництво альтернативи БпЛА Mavic

Законопроєкти про переведення армії на контрактну форму будуть внесені наступного року - Шмигаль

У Покровську знаходяться 314 російських військових – Зеленський

ОСТАННЄ

Виробництво літаків Gripen в Україні розпочнеться у 2033 році – Шмигаль

Зеленський вважає, що Орбан під час зустрічі з Трампом обговорюватиме питання енергетики

Законопроєкти про переведення армії на контрактну форму будуть внесені наступного року - Шмигаль

ВАКС збільшив заставу Труханову до 42 млн грн по "справі Галантерника", але відмовив у взятті ексмера під варту

Нацполіція: затримано групу шахраїв, які "працевлаштовували" на керівні посади в Офісі президента

Проросійської влади в Україні вже не буде, але частина українців сприймає антизахідні наративи, попереджає Яценюк

Українські прикордонники подякували Анджеліні Джолі за підтримку України

Сирський наголосив на неприпустимості залучення інструкторів до виконання інших завдань

Комісія ООН підтвердила висновки своїх розслідувань за результатами поїздки в Україну

У лікарні помер один з постраждалих внаслідок удару ворожого дрону по цивільній автівці у Харківській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА