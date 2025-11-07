Базовим фінансовим забезпеченням для контрактів у ЗСУ може бути 50-60 тис. грн – Зеленський

Є розуміння, що базовим фінансовим забезпеченням для контрактів у ЗСУ може бути 50-60 тис. грн на місяць, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами засідання Ставки Верховного головнокомандувача у п’ятницю.

"Ми вивчили розуміння, що базовим фінансовим забезпеченням для контракту такого в армії може бути 50-60 тисяч гривень. Це без всіх тих додаткових речей, які ви знаєте… Це така базова цифра, на яку ми розраховуємо", - сказав він під час брифінгу.

Президент додав, що Україна "відштовхується" від такої цифри, оскільки дипломатам і міністерствам потрібно зараз дати відповідний сигнал, щоб знайти джерело фінансування.

За словами Зеленського, будуть вирішуватися усі питання, які були озвучені під час поїздки на фронт цього тижня.

"Спростимо питання пікапів, квадроциклів, є технічні питання. Також питання вибухівки закриємо. І ми закриваємо всі проблеми по дронах у військових", - зазначив він.