08:44 29.12.2025

РФ завдала 635 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області — ОВА

Упродовж минулої доби російські війська завдали 635 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, війська рф здійснили 10 авіаційних обстрілів по Тернуватому, Залізничному, Воздвижівці, Верхній Терсі, Варварівці та Різдвянці.

"﻿﻿347 БЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Солодке, Щербаки, Варварівку, Добропілля та Білогір я. 7 обстрілів із РСЗВ завдано по Степовому, Гуляйполю, Залізничному, Варварівці та Добропіллю", - йдеться в повідомленні ранком понеділка.

Крім того, 271 артилерійський удар зафіксовано по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Солодкого, Щербаків, Варварівки, Добропілля та Білогір’я.

Надійшло сім повідомлень про пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

"Мирні мешканці не постраждали", — зазначив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

 

