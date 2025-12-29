Інтерфакс-Україна
09:53 29.12.2025

У Запоріжжі відновлено енергопостачання майже 28 тисяч споживачів, знеструмлених через негоду

"Запоріжжяобленерго" відновило енергопостачання майже 28 тисяч споживачів, знеструмлених через негоду, станом на ранок без світла залишаються ще 111 домівок, повідомила пресслужба обленерго.

"Протягом вихідних внаслідок різкого погіршення погодних умов в електромережах АТ "Запоріжжяобленерго" виникла низка пошкоджень. Налипання мокрого снігу на тлі мінусової температури повітря спричинили численні обриви повітряних ліній електропередачі", - йдеться у повідомленні обленерго у телеграм-каналі у понеділок.

Повідомляється, що енергопостачання було відновлено у 27 591 споживачів у м. Запоріжжя та населених пунктах Запорізького району. На сьогоднішній ранок без світла залишаються ще 111 домівок. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Також упродовж 26-28 грудня енергетики усунули нові пошкодження електрообладнання, спричинені бойовими діями, та повернули світло 799 родинам у прифронтових громадах області.

Теги: #запоріжжя #енергопостачання #запоріжжяобленерго

