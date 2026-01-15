Інтерфакс-Україна
Події
19:47 15.01.2026

"Укренерго" у п’ятницю застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

1 хв читати
"Укренерго" у п’ятницю застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

НЕК "Укренерго" у п’ятницю обмежуватиме електропостачання в усіх регіонах України.

"Завтра, 16 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", – йдеться в повідомленні "Укренерго" в Телеграм.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, наголошує НЕК.

Як повідомлялося, з 13 січня, після чергової масованої атаки РФ, весь Київ перейшов на режим екстрених відключень е/е. До цього вони застосовувалися з 9 січня на лівому березі столиці й періодично – на правому. Поки що терміни переходу на погодинні графіки в Києві не прогнозуються. На Київщині ДТЕК вдалося стабілізувати ситуацію в Бучанському районі, де екстрені відключення скасовані. У Бориспільському та Броварському районах вони тривають.

Водночас у четвер екстрені відключення були застосовані, зокрема, в Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській та Сумській областях.

 

 

Теги: #енергопостачання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:39 14.01.2026
Енергопостачання Вільнянської громади Запорізької області відновлено за півтора дня – "Запоріжжяобленерго"

Енергопостачання Вільнянської громади Запорізької області відновлено за півтора дня – "Запоріжжяобленерго"

15:54 14.01.2026
В Києві без опалення близько 400 багатоповерхівок, ситуація з енергопостачанням лишається складною – Кличко

В Києві без опалення близько 400 багатоповерхівок, ситуація з енергопостачанням лишається складною – Кличко

19:42 12.01.2026
ДТЕК: Усі оселі Києва зову підключені до енергосистеми

ДТЕК: Усі оселі Києва зову підключені до енергосистеми

10:25 11.01.2026
Енергетики майже повністю відновили електропостачання споживачів Дніпропетровщини - Міненерго

Енергетики майже повністю відновили електропостачання споживачів Дніпропетровщини - Міненерго

10:02 11.01.2026
На Київщині відновили світло понад 370 тис. родин, майже 30 тис. залишаються без електрики

На Київщині відновили світло понад 370 тис. родин, майже 30 тис. залишаються без електрики

10:39 07.01.2026
Садовий після розмови зі Свириденко: Подачу електроенергії по частині обʼєктів критичної інфраструктури Львова відновлено

Садовий після розмови зі Свириденко: Подачу електроенергії по частині обʼєктів критичної інфраструктури Львова відновлено

16:27 01.01.2026
У Запорізькому районі в основному відновлено енергопостачання, порушене через ворожу атаку вранці

У Запорізькому районі в основному відновлено енергопостачання, порушене через ворожу атаку вранці

09:53 29.12.2025
У Запоріжжі відновлено енергопостачання майже 28 тисяч споживачів, знеструмлених через негоду

У Запоріжжі відновлено енергопостачання майже 28 тисяч споживачів, знеструмлених через негоду

10:51 28.12.2025
У Києві відновлюють електропостачання, у Київській області – 19 тис., у Чернігівській – 20 тис. домогосподарств без світла – Міненерго

У Києві відновлюють електропостачання, у Київській області – 19 тис., у Чернігівській – 20 тис. домогосподарств без світла – Міненерго

21:24 23.12.2025
Зеленський про обстріли: Росіяни намагаються зламати Різдво, докладаємо максимум зусиль, щоб українці були зі світлом

Зеленський про обстріли: Росіяни намагаються зламати Різдво, докладаємо максимум зусиль, щоб українці були зі світлом

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував сьогодні рішення щодо комендантської години

Уряд України повинен сьогодні забезпечити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії - Зеленський

Сильні морози утримаються в Україні найближчими днями, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

СБУ кваліфікує удари РФ по українській енергетиці як злочини проти людяності

Глава МВФ прибула до Києва

ОСТАННЄ

Зеленський доручив МВС розширити інформування через лінію 112

Зеленський розраховує на збільшення внесків в програму PURL – розмова з Рютте

"Енергоатом" свій захист зробив, "Укренерго" відсотків на 90 – ексміністерка енергетики Гринчук на ТСК

Колишній топпосадовець Генпрокуратури підозрюється у списанні податків на понад 641 млн грн – НАБУ

Тимошенко повідомила про заблоковані рахунки

Ми розраховуємо на нову програму – президент України главі МВФ на зустрічі у Києві

Постійна рада ОБСЄ обговорила масові ракетні та безпілотні атаки Росії проти України – Сибіга

Франція замінила США як основний постачальник розвідувальних можливостей для України – Макрон

У п'ятницю у центрі Києва будуть діяти обмеження дорожнього руху через візит іноземних делегацій – поліція

Ворожий дрон уразив автівку "Укрпошти " на Сумщині, а на Запоріжжі пошкоджено відділення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА