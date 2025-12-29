Інтерфакс-Україна
Події
08:55 29.12.2025

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний готується покинути дипломатичну посаду на початку січня - ЗМІ

Валерій Залужний зустрічає Президента України під час його робочого візиту до Великої Британії, 8 грудня 2025 року
Валерій Залужний зустрічає Президента України під час його робочого візиту до Великої Британії, 8 грудня 2025 року | Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Надзвичайний та Повноважний Посол України у Великій Британії, головнокомандувач Збройних сил України у 2021—2024 роках Валерій Залужний на початку січня готується залишити дипломатичну посаду у Лондоні, повідомили Radio NV чотири джерела у політичних та дипломатичних колах.

За даними співрозмовників, наближених до Офісу президента, Залужний ще кілька тижнів тому висловив своє бажання про відставку президенту України Володимиру Зеленському під час перебування у Києві.

"Вони з президентом обговорювали різні посади для Залужного, від прем’єра — до голови Офісу президента, але він на той момент зацікавленості не виявив", — зазначають джерела.

За словами джерел, розглядалися й інші можливості, зокрема повернення на посаду головнокомандувача ЗСУ або призначення послом у США, однак наразі остаточного рішення з цього приводу немає, і зміни посла у Вашингтоні не плануються.

"Ймовірно, Залужний хоче повернутись до Києва, він може оголосити про це вже 4−5 січня наступного року, якщо нічого не вплине на його рішення", додали співрозмовники.

