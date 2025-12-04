Інтерфакс-Україна
Події
13:00 04.12.2025

Лісовий може бути звільнений з посади міністра освіти, допускають депутати Гончаренко і Железняк

2 хв читати

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий може бути звільнений з посади, допускають народні депутати Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") і Ярослав Железняк ("Голос").

"Вчора "Слуги народу" під час засідання фракції підняли питання про звільнення міністра освіти Лісового. Це "слуги" казали премʼєрці Свириденко, яка була присутня на засіданні фракції. І зараз є велика ймовірність, що найближчим часом його дійсно звільнять", - написав Гончаренко в телеграм-каналі.

Також він повідомив, що позафракційний депутат Антон Яценко заявив, що ініціює постанову про звільнення Лісового.

В свою чергу, Железняк заявив, що під час пленарного тижня 16-18 грудня у парламенті можливий розгляд кадрових питань.

Зокрема, він допустив, що будуть звільнені міністр освіти Лісовий і віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Також, на його думку, буде звільнення члена уряду, який піде на голову Офісу президента (має на увазі або міністра оборони України Дениса Шмигаля або першого віцепрем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова - ІФ-У).

Крім того, мають бути заповнені вакансії міністра енергетики і міністра юстиції.

Як повідомлялося, на початку липня голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що питання заміни міністра освіти і науки Оксена Лісового розглядалося, і заступник міністра Андрій Вітренко один із кандидатів.

В той же час, 17 липня при зміні уряду Лісовий був перепризначений на посаду міністра освіти.

Теги: #железняк #лісовий #посада #гончаренко #звільнення

