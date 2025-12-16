Ветерани можуть стати рушієм повоєнного економічного зростання України та основою нових еліт, вважає Залужний

Фото: https://www.facebook.com/vzaluzhnyi/photos

Надзвичайний та повноважний посол України в Великій Британії, головнокомандувач Збройних сил України у 2021—2024 роках Валерій Залужний вважає, що повернення близько мільйона ветеранів додому після закінчення війни стане викликом для держави та суспільства, але саме вони зможуть стати основою нових еліт країни.

"Ветерани - велика і мотивована частина нашого суспільства. Їхня кількість, як і потенціал, у майбутньому лише зростатиме. Потенційно вони є головним активом нашої держави. При продуманому державному підході саме ветерани можуть стати рушієм повоєнного економічного зростання України та основою нових еліт, які дбатимуть про майбутнє нашої країни. Водночас зрозуміло, що закінчення війни і перспектива повернення близько мільйона наших захисників додому та перехід у статус ветерана буде новим викликом для держави, цивільного суспільства і для самих ветеранів", - написав Залужний в Телеграм у вівторок за підсумками участі у форумі "Ветерани як новий політичний суб'єкт: правила взаємодії для повоєнної України".

Він наголосив, що держава має напрацювати розумний підхід для вирішення цих проблем, а населенню важливо зберігати єдність. "Україна має обмежений час, щоб перейти до стратегічної політики реінтеграції ветеранів. Для цього потрібні не лише гроші, а й сильний організаційний ресурс, правильні комунікації, політична воля та системність у роботі з ветеранами", - наголосив Залужний.