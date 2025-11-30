Грем: Пропозиції Залужного щодо гарантій безпеки "значно перевищують можливі"

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем вважає, що запропоновані ексголовнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним гарантії безпеки "набагато перевершують можливі".

"Запропоновані гарантії безпеки, які мають бути надані Україні в цій статті набагато перевершують можливі. У цей критичний час вкрай важливо, щоб будь-який аналіз відповідав критеріям реальної можливості. Згадані гарантії безпеки, включаючи вступ до НАТО та розміщення ядерної зброї в Україні, на мою думку, не пройдуть", - написав Грем в соцмережі Х.

Він зазначив, що "з великим інтересом прочитав статтю" Залужного про історію українського конфлікту та шлях уперед.

За словами американського політика, короткий виклад історії російської агресії проти України був точним, а наслідки невдалої угоди для України та світу, на його думку, були не менш точними.

Як повідомлялося, надзвичайний та повноважний посол України у Великій Британії, головнокомандувач Збройних сил України у 2021-2024 роках Валерій Залужний розмістив повідомлення в соцмережі Х на його статтю британському The Telegraph щодо дієвих гарантій безпеки Україні. Вони можуть включати: вступ України до НАТО, розміщення ядерної зброї на території України або розгортання великого військового контингенту союзників, здатного протистояти Росії.

"Однак сьогодні про це не говорять, і тому війна, ймовірно, триватиме. Не лише у військовому плані, а й на політичному та економічному фронтах. Росія може змінити інструменти та форми своєї агресії, але всі вони служитимуть одній меті", - пише Залужний.