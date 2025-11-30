Інтерфакс-Україна
15:33 30.11.2025

Залужний: Війна не завжди завершується перемогою однієї сторони та поразкою іншої

Фото: надано Залужним

Надзвичайний та повноважний посол України у Великій Британії, головнокомандувач Збройних сил України у 2021—2024 роках Валерій Залужний закликає визначитися з політичною ціллю війни та допускає "заморожування" конфлікту на певний час.

Про це він написав у своїй колонці у виданні Liga.net у неділю. Одночасно скорочена версія статті вийшла у британській The Telegraph.

Залужний зазначив, що у формуванні політичної мети війни важливо пам’ятати, що війна не завжди завершується перемогою однієї сторони та поразкою іншої.

"Отже, коли ми ведемо мову про перемогу, треба чесно сказати так: перемога – це розпад Російської імперії, а поразка – повна окупація України через її розпад. Все решта – просто продовження війни. Ми, українці, звичайно, прагнемо повної перемоги – розпаду Російської імперії. Але не можемо й відкидати варіант довгострокового (на роки) припинення війни, бо саме це надто поширений в історії воєн спосіб їх завершення", - пише він.

Ексголовком переконаний, що мир, навіть в очікуванні наступної війни, дає шанс на "політичні зміни, на глибокі реформи, на повноцінне відновлення, економічне зростання, повернення громадян". Втім, зазначає він, що "все це неможливо без дієвих гарантій безпеки".

Залужний зазначає, що Росія обрала ще у 2022 році стратегію на виснаження України, прийнявши за мету створити умови, щоб добитися "розвалу України на військовому, економічному і політичному фронтах одночасно".

"Вона (Росія – ІФ-У) прагне створити умови, щоб добитися розвалу України на військовому, економічному і політичному фронтах одночасно. І тут вирішальним ударом, якого вони хочуть досягти, може стати новий етап війни. За відсутності єдиного бачення нової архітектури безпеки на Європейському континенті, без гарантій безпеки та реальних фінансових програм війна з Росією ризикує перейти у громадянську війну з вже подальшим захопленням Східної Європи", - переконаний посол.

Залужний наголошує на важливості визначення політичної мети війни для України, як бази для стратегічного напрямку руху для країни.

"Політик, визначаючи політичну мету війни, повинен враховувати позиції на військовому, соціальному та економічному фронтах, захоплення яких створить сприятливі умови для ведення мирних переговорів. Отже, не лише оборона на всіх цих фронтах важлива, а й цілеспрямовані атаки на кожний такий сегмент противника повинні мати успіх, особливо у війні на виснаження. Це потрібно запам’ятати. Таким чином, визначаючи політичну мету війни, фактично необхідно визначити завдання та об’єднати керівництво на фронтах політичної, економічної і збройної боротьби", - пояснює генерал.

Залужний окреслює політичну мету війни для України як "позбавлення Росії можливості здійснювати акти агресії проти України в осяжній перспективі".

Він каже, що шляхом для досягнення такої мети є тимчасове перемир’я, яке "навіть в очікуванні наступної війни" дає шанс на початок системних змін в Україні.

"Можна навіть вести мову про початок формування безпечної, максимально захищеної держави завдяки інноваціям і технологіям. Формування і укріплення основ справедливої держави через боротьбу з корупцією та створення справедливого суду. Економічний розвиток країни, зокрема, на основі міжнародних економічних програм відновлення країни", - впевнений Залужний.

