Понад 12 тисяч споживачів залишилися без електропостачання на Тернопільщині через негоду

Станом на 6:00 понеділка, у зв’язку з погіршенням погодних умов на території Тернопільської області сталося пошкодження електромереж, що призвело до аварійних відключень 12 699 споживачів у 109 населених пунктах.

"У звʼязку з погіршенням погодних умов на території Тернопільської області відбулося пошкодження електромереж, що призвело до аварійних відключень 12 699 споживачів у 109 населених пунктах", - повідомляє пресслужба Тернопільської ОВА.

В допичі також зазначають, що оперативно-виїзні бригади працюють у посиленому режимі, а Актуальну інформацію про відключення електропостачання можна переглядати на сайті АТ "Тернопільобленерго".