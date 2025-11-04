Качка: у звіті Єврокомісії зазначено, що обмеження воєнного стану є пропорційними і не йдуть далі, ніж потрібно

У звіті Європейської комісії про євроінтеграційний прогрес України зазначено, що обмеження під час воєнного стану є пропорційними і "не йдуть далі, ніж потрібно", заявив віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це Качка сказав на спільному брифінгу з послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою у вівторок ввечері.

"Очевидно, що воєнний стан впливає і на роботу і демократичних інституцій, і конституційних свобод. Але що відзначено в звіті, і для нас важливо – що обмеження воєнного стану є пропорційними і не йдуть далі, ніж потрібно. Це досить унікальна історія", - заявив Качка.

За його словами, це означає, що Україна зберігає належний рівень демократичності, відкритості і в свободі слова, і в роботі демократичних інституцій.

"І для нас це важливо, тому що ми зберігаємо демократичний характер нашого суспільства і сподіваємося після закінчення війни його відновити", – сказав він.

Як повідомлялося, у вівторок Європейська комісія презентувала звіт у межах Пакета розширення Європейського Союзу 2025 року. Україна отримала найкраще за три роки відзначення своєї роботи: у кожному з 36 розділів – позитивний результат.

У звіті йдеться про те, що Україна послідовно просувається в імплементації законодавства відповідно до норм Євросоюзу. Європейська комісія підтвердила, що є готовність до відкриття першого, другого та шостого переговорних кластерів.