Посол ЄС: Влада підтримує розслідування корупції в енергетиці, це сильний сигнал, що незалежні інституції України працюють

Українська влада підтримує розслідування щодо корупції в енергетиці, і це є сильним сигналом, що незалежні інституції України працюють і корупція не може бути толерована, навіть серед високопосадовців, заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

"І поки сирени продовжують звучати, Україна продовжує боротися не тільки проти Росії, але й за довіру своїх громадян та міжнародних партнерів. Багато хто запитував мене про великий корупційний скандал, який потряс найвищі ешелони влади". – написала вона у Facebook.

Посол наголосила на важливості того, що розслідування триває за підтримки влади.

"Це сильний сигнал про те, що незалежні інституції України працюють і що корупція не може бути толерована, навіть серед високопосадовців. Особливо в час, коли так багато українців страждають від багатогодинних відключень електроенергії та холоду в своїх домівках", - підкреслила вона.

Матернова навела слова глави зовнішньої політики ЄС Каї Каллас, яка на полях зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Канаді сказала, що "скандал з корупцією в енергетиці є дуже серйозним, і час його виникнення є вкрай невдалим".

"Корупція існує в багатьох країнах — вона подібна до раку, що пожирає суспільства зсередини. Важливо, наскільки швидко і рішуче реагують на неї владні структури. Реакція України досі свідчить про її рішучість. Збереження незалежності антикорупційної архітектури є надзвичайно важливим на шляху України до ЄС", - зазначила Матернова.

Вона додала, що "це також є ключовим для доведення того, що Україна серйозно ставиться до боротьби з корупцією".

"Тільки тоді вона зможе зберегти довіру своїх громадян і партнерів. Тільки тоді можна буде говорити про справжнє відновлення", - зазначила диипломат.