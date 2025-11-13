Інтерфакс-Україна
Події
14:52 13.11.2025

Посол ЄС: Влада підтримує розслідування корупції в енергетиці, це сильний сигнал, що незалежні інституції України працюють

2 хв читати
Посол ЄС: Влада підтримує розслідування корупції в енергетиці, це сильний сигнал, що незалежні інституції України працюють

Українська влада підтримує розслідування щодо корупції в енергетиці, і це є сильним сигналом, що незалежні інституції України працюють і корупція не може бути толерована, навіть серед високопосадовців, заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

"І поки сирени продовжують звучати, Україна продовжує боротися не тільки проти Росії, але й за довіру своїх громадян та міжнародних партнерів. Багато хто запитував мене про великий корупційний скандал, який потряс найвищі ешелони влади". – написала вона у Facebook.

Посол наголосила на важливості того, що розслідування триває за підтримки влади.

"Це сильний сигнал про те, що незалежні інституції України працюють і що корупція не може бути толерована, навіть серед високопосадовців. Особливо в час, коли так багато українців страждають від багатогодинних відключень електроенергії та холоду в своїх домівках", - підкреслила вона.

Матернова навела слова глави зовнішньої політики ЄС Каї Каллас, яка на полях зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Канаді сказала, що "скандал з корупцією в енергетиці є дуже серйозним, і час його виникнення є вкрай невдалим".

"Корупція існує в багатьох країнах — вона подібна до раку, що пожирає суспільства зсередини. Важливо, наскільки швидко і рішуче реагують на неї владні структури. Реакція України досі свідчить про її рішучість. Збереження незалежності антикорупційної архітектури є надзвичайно важливим на шляху України до ЄС", - зазначила Матернова.

Вона додала, що "це також є ключовим для доведення того, що Україна серйозно ставиться до боротьби з корупцією".

"Тільки тоді вона зможе зберегти довіру своїх громадян і партнерів. Тільки тоді можна буде говорити про справжнє відновлення", - зазначила диипломат.

Теги: #матернова #боротьба #корупція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:03 13.11.2025
Продовження антикорупційних реформ має вирішальне значення для шляху України до ЄС - Матернова

Продовження антикорупційних реформ має вирішальне значення для шляху України до ЄС - Матернова

07:28 13.11.2025
ВАКС дав санкцію на тримання під вартою ще одного підозрюваного в корупційній справі в енергетиці

ВАКС дав санкцію на тримання під вартою ще одного підозрюваного в корупційній справі в енергетиці

01:26 13.11.2025
Єрмак провів зустріч з послом ЄС в Україні, обговорили енергетику і боротьбу з корупцією

Єрмак провів зустріч з послом ЄС в Україні, обговорили енергетику і боротьбу з корупцією

23:25 12.11.2025
Уряд Німеччини зберігає довіру до України на тлі корупційного скандалу в енергетиці - ЗМІ

Уряд Німеччини зберігає довіру до України на тлі корупційного скандалу в енергетиці - ЗМІ

19:50 12.11.2025
ВАКС заарештував підозрюваного у корупційній схемі в енергетиці Фурсенка із можливістю застави 95 млн грн

ВАКС заарештував підозрюваного у корупційній схемі в енергетиці Фурсенка із можливістю застави 95 млн грн

19:18 12.11.2025
ВАКС відправив під варту фігурантку справи корупції в енергетиці із заставою у 25 млн грн

ВАКС відправив під варту фігурантку справи корупції в енергетиці із заставою у 25 млн грн

16:51 12.11.2025
Україні відшкодовано понад EUR3,37 млн, вкрадених у справі "Поліграфкомбінату" – САП

Україні відшкодовано понад EUR3,37 млн, вкрадених у справі "Поліграфкомбінату" – САП

15:43 12.11.2025
Чернишов приїхав до ГУР перед обранням запобіжного заходу - ЗМІ

Чернишов приїхав до ГУР перед обранням запобіжного заходу - ЗМІ

15:12 12.11.2025
ВАКС відправив під варту підозрюваного у корупції в енергетиці Миронюка із заставою 126 млн грн

ВАКС відправив під варту підозрюваного у корупції в енергетиці Миронюка із заставою 126 млн грн

17:16 11.11.2025
Прокурор САП заявив про вплив Міндіча не лише на Галущенка, але і на Умєрова – ЦПК

Прокурор САП заявив про вплив Міндіча не лише на Галущенка, але і на Умєрова – ЦПК

ВАЖЛИВЕ

Фон дер Ляєн назвала три варіанти, які розглядає Єврокомісія щодо фінпідтримки України на 2026-2027 рр.

Троє загиблих, один поранений унаслідок ворожого удару в Харківській області

Зеленський повідомив, що не спілкувався з Міндічем від початку розслідування

Зеленський: Будь-яке рішення щодо виведення військ із Покровська є справою військових командирів

ЗСУ знешкодили 102 ворожих БпЛА зі 138, відомо про влучання на 10 локаціях

ОСТАННЄ

Екологічна громадськість закликала відновити роботу Міністерства захисту довкілля як окремої інституції

Енергокомітет Ради розгляне питання звільнення глави Міненерго Гринчук на засіданні в п’ятницю

АТБ домовився з "Укрпоштою" про безкоштовну доставку продуктів від 299 грн

СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу за участь в окупації Херсона у 2022 році

Розслідування в енергосекторі України демонструє, що антикорупційні органи функціонують, - Єврокомісія

Ще сім укриттів нового покоління у школах і садках планують звести у Києві до кінця року - КМДА

Фон дер Ляєн назвала три варіанти, які розглядає Єврокомісія щодо фінпідтримки України на 2026-2027 рр.

Мерц у розмові із Зеленським наголосив на очікуваннях Німеччини щодо продовження Україною боротьби з корупцією та подальших реформ

Країни Північної Європи та Балтії оголосили про пакет допомоги Україні на суму $500 млн в рамках ініціативи PURL

У ЦПД дали роз'яснення щодо санкційних рішень проти Міндіча та Цукермана

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА