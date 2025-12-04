Інтерфакс-Україна
21:23 04.12.2025

НР "Укренерго" на позачерговому засіданні створила комітет з етики та запобігання корупції

Наглядова рада НЕК "Укренерго" у пятницю скликала позачергове засідання з метою оцінки внутрішнього контролю компанії, ефективності її антикорупційних заходів та дотримання вимог у тендерах, закупівлях та адміністративних процесах

Згідно з повідомленням компанії в Телеграм, Наглядова рада отримала детальні доповіді від внутрішнього аудиту, управління ризиками та комплаєнсу і розглянула стан впровадження антикорупційної програми "Укренерго", включно зі сферами з підвищеним ризиком, що потребують посиленого нагляду.

"За результатами обговорень, Наглядова рада вирішила створити свій Комітет з етики та запобігання корупції, який має на меті посилити незалежний нагляд за питаннями, пов'язаними з доброчесністю", - йдеться в повідомленні.

Крім того, було затверджено Антикорупційний план, який, як зазначає "Укренерго", містить структуровану дорожню карту для подальшого посилення управління, контролю та підзвітності.

"Наглядова рада діє незалежно та рішуче, дотримуючись найвищих стандартів доброчесності. Сьогоднішні рішення підкріплюють наш підхід нульової толерантності до корупції та нашу відданість повній прозорості й підзвітності", - прокоментував голова Наглядової ради Єппе Коффод.

Він наголосив, що захист репутації "Укренерго" є важливим для забезпечення фінансування, реструктуризації кредитних зобов’язань і збереження довіри міжнародних партнерів у цей критичний для енергетичного сектору України час.

Зазначається також, що Наглядова рада доручила керівництву компанії запровадити посилені механізми персональної відповідальності для всіх працівників, залучених до процесів закупівель і тендерів, забезпечивши суворе дотримання вимог та негайне вжиття коригувальних заходів, у разі потреби.

Як повідомлялося, після оприлюднення 10 листопада інформації про операцію НАБУ/САП "Мідас" про масштабну корупцію в енергетиці почалося, зокрема, перезавантаження наглядових рад енергокомпаній.

 

Теги: #укренерго #корупція

