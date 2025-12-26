Оновлена комісія першого конкурсу на нову генпотужність збереться на засідання 30 грудня після перерви з квітня

Комісія з проведення заблокованого з квітня 2025 року першого конкурсу на будівництво генеруючої потужності анонсувала своє засідання на 30 грудня.

"30 грудня 2025 року об 11:00 в приміщенні НЕК "Укренерго" відбудеться засідання комісії з проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом", – йдеться в оголошенні на сайті НЕК "Укренерго".

Як стало відомо інтернет-порталу "Енергореформа", Міністерство енергетики призначило головою комісії т.в.о. міністра Артема Некрасова замість звільненого і затриманого в справі про корупцію заступника глави Міненерго Юрія Шейка. Крім того відбулися зміни в складі комісії представника від "Укренерго": замість Олексія Брехта до складу комісії ввійшов очільник компанії Віталій Зайченко.

Як повідомлялося, до неї також входять заступник міністра розвитку громад та територій України Костянтин Ковальчук, радник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа, якого 16 грудня було звільнено з посади заступника глави цього міністерства, два представники НКРЕКП: член енергорегулятора Руслан Слободян та директор департаменту енергоринку Ілля Сідоров, - а також глава директорату в Міненерго Кирило Новиков. Секретар комісії – директор з правових питань НЕК "Укренерго" Максим Юрков.

24 грудня Кабінет Міністрів прийняв зміни до порядку проведення конкурсу на нову генеруючу потужність, згідно з якими його комісія прийме рішення про визначення переможців без проведення повторного перегляду пропозицій учасників.

Кабмін постановою №1546 від 28 листопада 2025 року вже вносив зміни до порядку проведення цього конкурсу. Вони передбачали, що Міненерго має сформувати оновлений персональний склад конкурсної комісії для його розблокування.

Останнє засідання комісії з проведення конкурсу на нову генеруючу потужність відбулося ще 29 квітня. На ньому вона заслухала прохання відхилених учасників визнати їх переможцями, дозволивши відкоригувати пропозиції. Компанія "Далорт" зі свого боку заявила про подання заяви в АМКУ для роз’яснень, "Укрнафта" анонсувала звернення до суду. Відтоді комісія не збиралася. Згодом у липні 2025 року її голову Юрія Шейка, затриманого 2 грудня 2025 року за звинуваченнями в корупції в "Енергоатомі" майже на 20 млн грн, звільнили з посади першого заступника міністра енергетики.

Ексглава "Укренерго" Володимир Кудрицький, який разом з Dragon Capital заявив на цей конкурс компанію Power One, звинуватив у його зриві тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка, закидаючи тому, зокрема, небажання пропустити на конкурс його компанію.

11 квітня переможцями конкурсу конкурсна комісія визнала: ПрАТ "Кривий Ріг Цемент" з одним об’єктом 9,4 МВт та двома об’єктами по 9,2 МВт в Дніпропетровській області (цінова пропозиція EUR400/МВт, тут і далі - з ПДВ); с/г підприємство "Агродар" з 16,1 МВт в Чернігівській області та 63,2 МВт в Івано-Франківській області (обидва по EUR557,1 тис./МВт); агрохолдинг "Радосвіт" з 9,2 МВт в Київській області та трьома об’єктами на 13,8 МВт, 40,9 МВт та 16,1 МВт в Чернігівській області (всі також по EUR557,1 тис./МВт); "Пауер 1" з двома об’єктами по 9,2 МВт в Закарпатській області (по EUR300 тис./МВт та EUR400 тис./МВт); а також трьох учасників в Івано-Франківській області: "Магнат Енерго" з 79 МВт (EUR549,6 тис./МВт); "Норт Ленд" з 6,9 МВт (EUR 648 тис./МВт); "Станція Індустріальна" з 25 МВт (EUR780 тис./МВт).

При цьому комісія відхилила пропозиції "Укрнафти", яка пропонувала об’єкти по 19,88 МВт в Полтавській та Черкаській областях, а також 27,24 МВт у Львівській області за ціною майже EUR797 тис./МВт без ПДВ (найдорожча пропозиція – ЕР), Inzhur Energy – 50 МВт у Києві за EUR42 млн/весь об’єкт з ПДВ, "Далорт" – 10 МВт в Київській області за EUR7,95 млн/весь об’єкт з ПДВ.

Пропозицію "Укрнафти" було відхилено через перевищення граничного цінового рівня. Крім того вона не містила мінімального строку оплати послуги, який передбачено конкурсною документацією.

Пропозиції Inzhur Energy та "Далорт" було відхилено, зокрема через подачу цінової пропозиції в розрахунку за об’єкт, а не МВт потужності, як того вимагають умови конкурсу.

Конкурс на нову генпотужність проводиться вперше в Україні. Його суть полягає в тому, що "Укренерго" протягом 10 років компенсуватиме переможцям вкладені у її будівництво кошти. Термін введення потужностей в роботу – до 31 грудня 2027 року.