Інтерфакс-Україна
Події
19:43 01.12.2025

ВАКС заочно взяв під варту Міндіча

2 хв читати
ВАКС заочно взяв під варту Міндіча

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно обрав запобіжний захід бізнесмену Тимуру Міндічу у вигляді тримання під вартою, повідомляє кореспондент Суспільного із зали суду.

Під час засідання прокурор САП повідомив, що в Міндіча щоденно перевіряли приміщення на наявність можливих прослуховуючих пристроїв, а під час його розмов із бізнесменом Цукерманом застосовували шумопоглинальні засоби.

Згодом прокурор попросив зробити засідання закритим, оскільки частина інформації "містить таємницю досудового розслідування та може становити загрозу національній безпеці".

Заочний арешт є процедурною дією, необхідною для оголошення особи в розшук та співпраці з Інтерполом.

Учасники злочинної організації у внутрішньому спілкуванні називали фігуранта "Карлсон".

10 листопада НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". "Енергоатом" підтвердив проведення слідчих дій у компанії 10 листопада.

Серед встановлених НАБУ учасників схеми "Мідас" є член Національного енергорегулятора (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики, а раніше заступник голови ФДМУ Ігор Миронюк.

Основним напрямом діяльності злочинної організації, за версією НАБУ/САП, було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатома" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам "Енергоатома" нав’язувались умови сплати "відкату" за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Використовуючи службові зв’язки у міністерстві та державній компанії зокрема, колишній заступник голови ФДМУ, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишній правоохоронець, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома, забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

Підозри вже оголошено восьми особам, включаючи ексвіцепрем’єра Олексія Чернишова.

Міндіч покинув Україну 10 листопада за кілька годин до обшуків. Як заявили у Державній прикордонній службі України, на законних підставах.

 

 

 

Теги: #енергетика #корупція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:18 01.12.2025
Макрон про корупційний скандал в Україні: Ви не бачите таких антикорупційних кроків у РФ, бо там справжня диктатура

Макрон про корупційний скандал в Україні: Ви не бачите таких антикорупційних кроків у РФ, бо там справжня диктатура

15:02 01.12.2025
Заброньовано 1,2 з 2,2 млн куб. м/добу потужностей на постачання газу Трансбалканським маршрутом в Україну у грудні

Заброньовано 1,2 з 2,2 млн куб. м/добу потужностей на постачання газу Трансбалканським маршрутом в Україну у грудні

23:58 30.11.2025
Трамп заявив, що в України "є деякі складні проблеми", зокрема корупція

Трамп заявив, що в України "є деякі складні проблеми", зокрема корупція

15:24 29.11.2025
ДТЕК повідомив про повернення світла 360 тис. абонентам Києва з 500 тис., які втратили його нічну атаку РФ

ДТЕК повідомив про повернення світла 360 тис. абонентам Києва з 500 тис., які втратили його нічну атаку РФ

10:53 28.11.2025
"Укренерго" зменшило загальну тривалість обмежень у більшості регіонів за останні кілька днів

"Укренерго" зменшило загальну тривалість обмежень у більшості регіонів за останні кілька днів

14:03 27.11.2025
Більшість українців вважає, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні збільшився

Більшість українців вважає, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні збільшився

13:42 27.11.2025
Більшість українців вважає, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні збільшився – опитування

Більшість українців вважає, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні збільшився – опитування

13:57 25.11.2025
Директор НАБУ: причина масштабної корупції – залежність правоохоронних органів, стосовно генпрокурора мають бути висновки

Директор НАБУ: причина масштабної корупції – залежність правоохоронних органів, стосовно генпрокурора мають бути висновки

13:53 25.11.2025
Апеляційна інстанція залишила під вартою підозрювану у справі "Мідас" Зоріну

Апеляційна інстанція залишила під вартою підозрювану у справі "Мідас" Зоріну

13:15 25.11.2025
Кривонос щодо операції "Мідас": кошти надходили не тільки з енергетики, але енергетика була пріоритетною

Кривонос щодо операції "Мідас": кошти надходили не тільки з енергетики, але енергетика була пріоритетною

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував у вівторок доповідь делегації щодо перемовин у США

Зеленський: Після повернення в Україну я проведу кілька консультації щодо призначення глави ОП

Зеленський: РФ має деякі просування, але у жовтні росіяни зазнали найбільших втрат

Макрон про корупційний скандал в Україні: Ви не бачите таких антикорупційних кроків у РФ, бо там справжня диктатура

Апеляційна палата ВАКС залишила в силі запобіжний захід Чернишову: арешт або застава 51,6 млн грн

ОСТАННЄ

На засіданні фракції "Слуги народу" присутні тільки половина депутатів – нардеп Железняк

Шмигаль на зустрічі із Домбровскісом наголосив на важливості ухвалення рішення щодо репараційного кредиту

Європа має чіткий курс: жодного нав'язаного Україні миру - Мерц

Через ворожі обстріли у Херсонській області зазнали поранень 13 цивільних - прокуратура

Битва за Покровськ та Мирноград триває, логістика забезпечується дронами – DeepState

ССО уразили пусковий район Shahed у Криму

Прем'єр Нідерландів у розмові із Зеленським: жодних рішень щодо України без українців, і жодних рішень щодо Європи без європейців

Третій армійський корпус спростував інформацію про нібито окупацію Ставків та Новоселівки під Лиманом

Число постраждалих в Дніпрі зросло до 43 осіб, 10 у важкому стані – обладміністрація

В ДПСУ не коментують інформацію про нібито заборону Єрмаку виїжджати з України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА