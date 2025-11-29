Інтерфакс-Україна
15:12 29.11.2025

Посол ЄС Матернова обурена новими масованими атаками РФ на українські міста

Фото: https://www.facebook.com/kmathernova

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова засудила останню масовану атаку на українські міста, заявивши, що обурена діями РФ.

"Поки Москва розмовляє мовою ракет, дронів та крові — як минулої ночі — будь-яка пропозиція про мир звучить як фарс. Мені огидно і шоковано діями Росії. Це так вони хочуть домовленості? Чи вони просто прикидаються? Чи вбивати та нападати для них просто природніше?", - написала Матернова у Фейсбуці у суботу.

Як зазначила посол, російські ракети і дрони минулої ночі були націлені на енергетичну інфраструктуру, але також влучили в житлові будинки, багатоквартирні будинки, приватні будинки та підприємства. "За попередніми повідомленнями, щонайменше троє людей загинули, 37 поранені та 15 госпіталізовані, серед яких діти", - підкреслила дипломат.

"Це вже не вперше — Україна щодня опиняється під обстрілами. Вогонь спрямований не на фронт, а на цивільну інфраструктуру. …Росія атакує у момент, коли весь демократичний світ з тревогою спостерігає за обговореннями потенційної мирної угоди, коли настає холодна зима і коли Україну сколихнуть внутрішні політичні смути. Всі хочуть миру, але тільки справедливого і стійкого миру, який поважає суверенітет та гідність України! Слава Україні, друзі! Ганьба Росії!", - написала Матернова.

