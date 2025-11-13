Інтерфакс-Україна
13:03 13.11.2025

Продовження антикорупційних реформ має вирішальне значення для шляху України до ЄС - Матернова

Продовження антикорупційних реформ має вирішальне значення для шляху України до ЄС - Матернова

Продовження реформ у сферах верховенства права та боротьби з корупцією має вирішальне значення для шляху України до ЄС, наголосила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова за підсумками зустрічі із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

"Важливо залишатися активним та вести відкритий діалог, особливо у неспокійні часи. Дякую Андрію Єрмаку за відверту зустріч. ЄС підтримує Україну. Продовження реформ у сферах верховенства права та боротьби з корупцією має вирішальне значення для шляху України до ЄС", - написала вона у соцмережі Х.

Раніше Єрмак повідомив про зустріч з Матерновою. За його словами, обговорювали ситуацію на передовій, захист та відновлення енергетичного сектору, а також перспективи отримання Україною "репараційного кредиту", що фінансується за рахунок доходів від заморожених російських активів.

"Звісно, ми також обговорили важливість боротьби з корупцією та нещодавні гучні справи. Посол Матернова високо оцінила нещодавні заяви та дії президента Зеленського та українського уряду", - написав Єрмак у соцмережі Х.

