Інтерфакс-Україна
Події
01:26 13.11.2025

Єрмак провів зустріч з послом ЄС в Україні, обговорили енергетику і боротьбу з корупцією

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся у середу з Послом Європейського Союзу в Україні Катаріною Матерновою. Про це Єрмаку повідомив у власному телеграм-каналі.

"Найважливіші для України теми обговорили сьогодні на зустрічі з Послом Європейського Союзу в Україні Катаріною Матерновою. Події на фронті, захист і відновлення нашої енергетики, перспективи отримання Україною "репараційної позики" за рахунок доходів від заморожених російських активів", - написав Єрмак у Телеграм.

"Звісно, говорили й про важливість боротьби з корупцією та гучні справи. Пані Посол відзначила нещодавні заяви й кроки Президента Зеленського та українського уряду. Обговорили важливість подальшого просування на шляху до ЄС. Зокрема, останній позитивний звіт Єврокомісії щодо прогресу євроінтеграції нашої країни", - сказано в повідомленні керівника ОП.

Джерело: https://t.me/ermaka2022/7151

