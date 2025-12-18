Паліса: Проінформували представників посольств партнерів про ситуацію на фронті, стан енергетики та потреби Сил оборони

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

На брифінгу для представників посольств США, Великої Британії, Франції, Нідерландів та Італії партнерів поінформували про ситуацію на лінії фронту, стан нашої енергетики та ключові потреби Сил оборони, повідомив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса.

"Провели брифінг для представників посольств США, Великої Британії, Франції, Нідерландів та Італії. Поінформували партнерів про ситуацію на лінії фронту, стан нашої енергетики та ключові потреби Сил оборони — насамперед у питаннях протиповітряної оборони. Особлива увага — планам ворога на найближчі роки. росіяни не планують припиняти війну. Про це вони говорять публічно, про це доповідає наша розвідка", - написав він у повідомленні у Телеграмі.

Паліса додав, що регулярні зустрічі "важливі для того, щоб наші партнери бачили реальну картину поля бою. Розуміли…. як маємо разом працювати далі".