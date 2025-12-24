Посольства Німеччини, Франції та Великої Британії разом заспівали "Щедрик" на знак солідарності з українцями

Представники посольств Німеччини, Франції, Великої Британії та українські митці разом заспівали "Щедрик" на знак підтримки й солідарності з українцями.

"Уже понад століття легендарний "Щедрик" українського композитора Миколи Леонтовича звучить у світі як символ Різдва. Ще в 1919 році розливисте багатоголосся підкорило серця Європи, а згодом і Америки, відкривши світу Україну – незалежну націю із власним голосом. І підкорює донині", - йдеться у повідомленні посольства Німеччини у Facebook.

У дипустанові подякували Міністерству культури України, а також митцям OPEN OPERA UKRAINE і Національний будинок музики за можливість заспівати разом, а також КП "Київський метрополітен" - за сприяння у зйомці.

"Нехай на українську землю повернеться гідний, справедливий, сталий мир. #МиРазом на цьому шляху", - додали у посольстві.