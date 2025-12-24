Інтерфакс-Україна
Події
14:40 24.12.2025

Посольства Німеччини, Франції та Великої Британії разом заспівали "Щедрик" на знак солідарності з українцями

1 хв читати

Представники посольств Німеччини, Франції, Великої Британії та українські митці разом заспівали "Щедрик" на знак підтримки й солідарності з українцями.

"Уже понад століття легендарний "Щедрик" українського композитора Миколи Леонтовича звучить у світі як символ Різдва. Ще в 1919 році розливисте багатоголосся підкорило серця Європи, а згодом і Америки, відкривши світу Україну – незалежну націю із власним голосом. І підкорює донині", - йдеться у повідомленні посольства Німеччини у Facebook.

У дипустанові подякували Міністерству культури України, а також митцям OPEN OPERA UKRAINE і Національний будинок музики за можливість заспівати разом, а також КП "Київський метрополітен" - за сприяння у зйомці.

"Нехай на українську землю повернеться гідний, справедливий, сталий мир. #МиРазом на цьому шляху", - додали у посольстві.

Теги: #посольства #щедрик

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:05 18.12.2025
Паліса: Проінформували представників посольств партнерів про ситуацію на фронті, стан енергетики та потреби Сил оборони

Паліса: Проінформували представників посольств партнерів про ситуацію на фронті, стан енергетики та потреби Сил оборони

16:54 22.09.2025
Україна незабаром відкриє чотири нові посольства в Латинській Америці - Сибіга

Україна незабаром відкриє чотири нові посольства в Латинській Америці - Сибіга

07:35 01.08.2025
Microsoft виявила масштабну шпигунську кібератаку російської групи Secret Blizzard на іноземні посольства в Москві

Microsoft виявила масштабну шпигунську кібератаку російської групи Secret Blizzard на іноземні посольства в Москві

17:34 21.07.2025
Україна відкриє посольства у Домініканській Республіці, Еквадорі, Панамі та Уругваї до кінця 2025 року - МЗС

Україна відкриє посольства у Домініканській Республіці, Еквадорі, Панамі та Уругваї до кінця 2025 року - МЗС

18:07 25.12.2024
Український "Щедрик" прозвучав на тих самих 50 сценах у 17 країнах, що й століття тому

Український "Щедрик" прозвучав на тих самих 50 сценах у 17 країнах, що й століття тому

07:05 13.01.2022
13 січня: Яке сьогодні свято

13 січня: Яке сьогодні свято

12:43 12.01.2022
МЗС України запускає виставку, присвячену композиції "Щедрик"

МЗС України запускає виставку, присвячену композиції "Щедрик"

07:27 11.12.2021
В Україні запустять масштабну кампанію "Щедрик"

В Україні запустять масштабну кампанію "Щедрик"

07:09 26.12.2020
Українські правоохоронці та німецькі дипломати виконали "Щедрик"

Українські правоохоронці та німецькі дипломати виконали "Щедрик"

ВАЖЛИВЕ

Американці можуть провести розмову з Путіним у середу – Зеленський

Зеленський: вступ України до НАТО – це вибір членів Альянсу, але Україна від цієї перспективи не відмовиться

Можливість створення на Донеччині вільної економічної зони можуть розглянути після надання гарантій безпеки Україні – Зеленський

Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню

США після закінчення війни будуть йти на послідовне зняття санкцій з РФ – Зеленський

ОСТАННЄ

Голова Нацполіції: За рік з Донеччини і Харківщини евакуювали понад 10 тис. цивільних, зокрема майже 2 тис. дітей

"Інтергал-Буд" ввів в експлуатацію столичний ЖК "Лук'янівський каскад"

Фільм "Ти — космос" режисера Острікова є другою найкасовішою українською стрічкою 2025 року

Командувач Сухопутних військ ЗСУ обговорив зі своїм французьким колегою співпрацю у сферах підготовки та обміну досвідом

Єврокомісія засудила рішення США про візові санкції проти п'яти європейських громадян

Сили оборони уразили завод синтетичного каучуку, місце зберігання БЕК та інші об’єкти окупантів – Генштаб ЗСУ

Київ передав військовим на фронт майже 70 тис дронів та 350 систем РЕБ за рік – мер

На Київщині у приватному будинку знайшли 51 загиблого кота, 39 вдалось врятувати - прокуратура

Рота вбитими та 9 полонених окупантів - результат роботи 57 ОМПБр у Вовчанському районі

У Чернігові запрацював центр з новітньою системою відеоспостереження

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА