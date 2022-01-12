МЗС України запускає виставку, присвячену композиції "Щедрик"

Міністерство закордонних справ України підготувало мультимедійну виставку про шлях української мелодії "Щедрик", яка із фольклорної пісні перетворилася на всесвітньо відомий різдвяний гімн, повідомляє прес-служба МЗС у середу.

"Відвідати виставку можна 12-16 січня в Музеї кіно Довженко-Центру. Наступного року виставка як частина кампанії "Щедрик: магія Різдва/Shchedryk: celebrating Christmas magic" буде презентована в США", - йдеться в повідомленні.

Виставка в Музеї кіно Довженко-Центру – це сучасна мультимедійна інсталяція від PHOTINUS studio.

"Через звук, проєкції, анімації та кінетичні об'єкти виставка розповідає історію "Щедрика", точки перетину музичної композиції з історією України та світовою культурою", - наголошують у МЗС.

Виставка доступна з 12:00 до 19:00 протягом 12-16 січня в Музеї кіно Довженко-Центру (м. Київ, вулиця Васильківська, 1, станція метро "Голосіївська"). Вхід вільний за умов дотримання карантинних вимог.