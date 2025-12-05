Інтерфакс-Україна
18:42 05.12.2025

У столиці відкрилась виставка Петра Бойка "Мій дім- мій хаос"

У Національному музеї декоративного мистецтва відкрилась виставка художника Петра Бойка "Мій дім – мій хаос".

Це третя виставка за час війни. Нова експозиція - це художнє висловлювання, в якому наївна безпосередність поєднується з філософською глибиною. Це розповідь про дім як метафору світу, і про мистецтво як спробу впорядкувати безмежний хаос реальності через акт творення.

"У виставковому просторі представлені полотна різних років, що демонструють еволюцію авторського стилю Бойка – наївізм, збагачений експресивною фактурою, декоративною насиченістю і спонтанністю композиції. У цьому світі художник відтворює власну космологію: у кожній дрібниці – від яблука до кота – приховано внутрішній рух, енергію творення". – розповіла Оксана Циганок, куратор виставки від організаторів Асоціації мистецтвознавців, експертів, оцінювачів та реставраторів України.

Для Петра Бойка хаос – не руйнування, а джерело. Саме з нього народжується форма, колір, композиція.

Виставка "Мій дім – мій хаос" – це візуальна медитація в пошуках рівноваги між безладом і порядком, між спонтанністю та структурою. У ній художник виступає як своєрідний деміург, який не бореться з хаосом, а співіснує з ним, трансформуючи його в живописну гармонію.

У межах відкриття презентували "Золоту серію Петра Бойка" – ретельно відібрану колекцію робіт, що презентує найбільш знакові полотна митця за тридцятилітню творчу кар’єру.

Кожна робота, включена до "Золотої серії", засвідчена спеціальним багаторівневим сертифікатом автентичності – унікальною інновацією для українського арт-ринку.

Богдан Криволапов, юристконсульт Асоціації мистецтвознавців, експертів, оцінювачів та реставраторів України, розповів, що це нове і дуже корисне явище.

"По-перше, вона затверджує право авторства на твір мистецтва, а по-друге, це дуже важливо для атрибуції твору, має вплив на страховий ринок. Золота серія, вона супроводжується сертифікатом і він, по суті, підтверджує провенанс (історію походження картини). Завдяки цьому сертифікату художника дуже легко встановити, це впливає на обіг цих робіт і є необхідним для цивілізованого артринку", - зазначив Богдан Криволапов.

Людмила Строкова, генеральна директорка Національного музею декоративного мистецтва України, зазначила, що Петро Бойко – художник, який приваблює і філософією радості  буття і яскравими кольорами.

"Під час знайомства з роботами майстра тут, в експозиції, люди відчувають вплив цих кольорів, тонкого гумору художника, а це насичує відповідним настроєм. Радість – ось те, чого так бракує сьогодні нам і це те, чим щиро ділиться з нами через свої картини Петро Бойко", - вважає Людмила Строкова.

На відкритті виставки "Мій дім – мій хаос" представили унікальний для українського мистецького середовища лімітований мультимедійний каталог "Мій Дім – Мій Хаос". Нині це – не звичайна друкована публікація, а колекційна монета, яка виступає персональним ключем доступу до розширеного мультимедійного контенту.

Виставка робіт Петра Бойка працює з 3 грудня 2025 до 18 січня 2026 у Національному музеї  декоративного мистецтва України на території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

 

