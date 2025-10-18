Інтерфакс-Україна
Події
18:37 18.10.2025

Виставка портретів пензля Олександра Мурашка до 150-річчя художника відкрилася у Києві

2 хв читати
Виставка портретів пензля Олександра Мурашка до 150-річчя художника відкрилася у Києві
Фото: Олександр Зубко

Виставка "Олександр Мурашко. Кольорові модуляції" розпочала роботу в Києві, у Національному художньому музеї України (НХМУ) на вул. Михайла Грушевського, 6, у суботу, 18 жовтня.

Виставка присвячена ювілею художника, який народився 150 років тому, 7 вересня 1875 року (за новим стилем). В це перша персональна виставка видатного українського живописця за останні чверть сторіччя у НХМУ.

У трьох залах розміщено півсотні живописних та графічних робіт, що дають змогу глядачеві ознайомитись з основними етапами творчості Мурашка, від реалізму до імпресіонізму та модерну. Крім закінчених робіт тут є кілька ескізів, за якими видно, як художник досліджував кольорову композицію, зокрема, ескіз його єдиної картини на релігійну тему "Благовіщення", а також до картини "Карусель", яка на Мюнхенській виставці 1909 року отримала золоту медаль.

Виставка переважно складається з портретів. Тут нема монументальних робіт Мурашка, але виставлені роботи добре відомі фахівцям, але які не часто виставлялись. Це, зокрема, академічний за композицією портрет професора Адріяна Прахова, і динамічний портрет художника Миколи Петрова, і портрет "дами без обличчя" — "У човні" та інші.

Виставка триватиме з 18 жовтня 2025 року по 26 січня 2026 року.

Більшу частину життя Мурашко провів у Києві. Тут він народився, дитинство минуло у Чернігові, в Києві ж він розпочав навчання, продовжив у Санкт-Петербурзі, де його вчителем став Ілля Рєпін. За творчими пошуками Олександр помандрував до Парижу та Мюнхену, згодом по вернувся до Петербургу, а далі остаточно повернувся у Київ. Тут він проводив активну художню, громадську та просвітницьку діяльності. Тут він і загинув у 44 роки.

Теги: #київ #відкриття #виставка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:41 18.10.2025
Другий безбар’єрний марафон пройде у Києві 25-26 жовтня

Другий безбар’єрний марафон пройде у Києві 25-26 жовтня

08:55 18.10.2025
У Києві відкрили виставку до 100-річчя Зарецького

У Києві відкрили виставку до 100-річчя Зарецького

16:45 16.10.2025
Посольство Сербії в Україні відновило роботу в Києві та провело прийом

Посольство Сербії в Україні відновило роботу в Києві та провело прийом

06:27 16.10.2025
McDonald’s відкрив 49-й ресторан у Києві

McDonald’s відкрив 49-й ресторан у Києві

01:23 16.10.2025
У КМДА розповіли деталі щодо пожежі в непрацюючій будівлі одного з районів Києва

У КМДА розповіли деталі щодо пожежі в непрацюючій будівлі одного з районів Києва

17:34 15.10.2025
McDonald’s відкрив 49-й ресторан у Києві

McDonald’s відкрив 49-й ресторан у Києві

13:52 15.10.2025
Агентство відновлення заявило про відсутність надходжень від Києва на фінансування укриттів для інфраструктури столиці

Агентство відновлення заявило про відсутність надходжень від Києва на фінансування укриттів для інфраструктури столиці

01:05 15.10.2025
ДТЕК обіцяє повернути світло всьому Києву в найближчі години

ДТЕК обіцяє повернути світло всьому Києву в найближчі години

20:37 14.10.2025
У деяких районах Києва зникло світло через проблеми на одному з енергооб’єктів, викликані перенавантаженням мережі – влада

У деяких районах Києва зникло світло через проблеми на одному з енергооб’єктів, викликані перенавантаженням мережі – влада

18:46 14.10.2025
Кличко: Київ встановить 500 мобільних укриттів, потреби в них визначать РДА

Кличко: Київ встановить 500 мобільних укриттів, потреби в них визначать РДА

ВАЖЛИВЕ

Міненерго повідомляє про аварійні відключення в окремих регіонах

Сили оборони знищили 136 із 164 ворожих цілей під час нічної атаки - Повітряні сили

Окупанти за добу втратили 1150 осіб та 133 од. спецтехніки

Трамп вважає, що і Зеленський і Путін "чудово справляються" з переговорами

Трамп: Я думаю, що Путін хоче укласти угоду

ОСТАННЄ

Міненерго повідомляє про аварійні відключення в окремих регіонах

В Сумах в результаті удару постраждали двоє людей – ДСНС

Уряд спростив процедури для здійснення швидких ремонтів критичної інфраструктури

У Чугуєві повністю відновлено електропостачання – мер

Одна людина загинула, 6 постраждали внаслідок суботніх ворожих обстрілів Харківської області

У Харківській області поліцейські евакуювали літнє подружжя з-під обстрілів попри переслідування fpv-дрона

СБУ проводить набір до ЦСО "А"

"Енергоатом" запустив в роботу 8-ий з 9 енергоблоків АЕС на підконтрольній Україні території – ексміністерка енергетики

Ще одного підлітка евакуювали з тимчасово окупованої території Херсонщини - ОВА

Двох чоловіків, які були бранцями окупантів на Луганщині, повернули на підконтрольну територію - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА