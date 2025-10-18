Виставка портретів пензля Олександра Мурашка до 150-річчя художника відкрилася у Києві

Фото: Олександр Зубко

Виставка "Олександр Мурашко. Кольорові модуляції" розпочала роботу в Києві, у Національному художньому музеї України (НХМУ) на вул. Михайла Грушевського, 6, у суботу, 18 жовтня.

Виставка присвячена ювілею художника, який народився 150 років тому, 7 вересня 1875 року (за новим стилем). В це перша персональна виставка видатного українського живописця за останні чверть сторіччя у НХМУ.

У трьох залах розміщено півсотні живописних та графічних робіт, що дають змогу глядачеві ознайомитись з основними етапами творчості Мурашка, від реалізму до імпресіонізму та модерну. Крім закінчених робіт тут є кілька ескізів, за якими видно, як художник досліджував кольорову композицію, зокрема, ескіз його єдиної картини на релігійну тему "Благовіщення", а також до картини "Карусель", яка на Мюнхенській виставці 1909 року отримала золоту медаль.

Виставка переважно складається з портретів. Тут нема монументальних робіт Мурашка, але виставлені роботи добре відомі фахівцям, але які не часто виставлялись. Це, зокрема, академічний за композицією портрет професора Адріяна Прахова, і динамічний портрет художника Миколи Петрова, і портрет "дами без обличчя" — "У човні" та інші.

Виставка триватиме з 18 жовтня 2025 року по 26 січня 2026 року.

Більшу частину життя Мурашко провів у Києві. Тут він народився, дитинство минуло у Чернігові, в Києві ж він розпочав навчання, продовжив у Санкт-Петербурзі, де його вчителем став Ілля Рєпін. За творчими пошуками Олександр помандрував до Парижу та Мюнхену, згодом по вернувся до Петербургу, а далі остаточно повернувся у Київ. Тут він проводив активну художню, громадську та просвітницьку діяльності. Тут він і загинув у 44 роки.