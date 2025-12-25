Інтерфакс-Україна
У Києві через прогнозовану негоду у п'ятницю приспустять головний прапор України

У столиці приспустять головний прапор країни через прогнозовані синоптиками 26 грудня пориви вітру швидкістю 15-20 м/с, повідомили у Київській міській державній адміністрації.

"За прогнозами синоптиків, 26 грудня в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). За інформацією КО "Київзеленбуд", щоб уникнути пошкоджень полотнища, прапор знімуть до покращення погодних умов", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі КМДА.

У КМДА нагадали, що висота флагштока на Печерських пагорбах становить майже 90 м, його вага – 32 т, а розмір полотнища – 16 на 24 м.

