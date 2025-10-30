Інтерфакс-Україна
16:02 30.10.2025

Виставку Ukraine WOW продовжено до 30 листопада

Фото: https://www.facebook.com/UkraineWOW/photos

Інтерактивну виставку Ukraine WOW через великий інтерес продовжено до 30 листопада включно, з’являться безплатні квитки на виставку для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та членів родин військових.

"Попри велику війну Ukraine WOW тільки за місяць зібрала 80 тис відвідувачів... Люди їдуть звідусіль — і зі Львова, і з Одеси, і з Дніпра, і з Харкова, і з Запоріжжя, і з прифронтових міст. Ми також прийняли понад 5 тис військових із родинами. Ми бачимо, як потрібен проєкт, які відгуки він отримує, тому вирішили продовжити Ukraine WOW поки що до 30 листопада. Крім того, нам надходять сотні повідомлень від тих, хто хоче потрапити на виставку, але не може дозволити собі купити квитки. Ми раді повідомити, що завдяки українському бізнесу зможемо надавати безплатні квитки для внутрішньо переміщених осіб та членів родин військових", - повідомили керівниці Ukraine WOW Ярослава Гресь та Юлія Соловей.

Для отримання безкоштовних потрібно зареєструватися заздалегідь.

Виставка Ukraine WOW створена громадською організацією Ukraine WOW та агенцією Gres Todorchuk у співпраці з АТ "Укрзалізниця". До складу експертної групи увійшли викладач бізнес-шкіл Валерій Пекар, філософ Антон Дробович, історик Олексій Сокирко, кураторка Ксенія Малих. Над створенням проєкту працювала команда з понад 300 людей.

Виставка розташована на київському Центральному залізничному вокзалі, виставковий простір на 14-й колії.

Теги: #ukraine_wow #виставка

