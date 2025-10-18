Інтерфакс-Україна
Події
08:55 18.10.2025

У Києві відкрили виставку до 100-річчя Зарецького

2 хв читати
У Києві відкрили виставку до 100-річчя Зарецького

Ретроспективна виставка до 100-річчя художника Віктора Зарецького (1925 - 1990) відкрилася у Національному музеї Тараса Шевченка у Києві.

"Це довгоочікувана виставка. Через війну ми кілька разів  стикалися з відмовами в її реалізації. І зрештою нам це вдалося… Дуже хотілося саме цього року - року 100-річчя художника - показати Зарецького Києву, Україні. І, мені здається, це вдалося - багато в чому завдяки титанічній праці кураторки Олесі Авраменко зібрано понад 100 робіт. Не всі картини увійшли до експозиції - і це наш великий  кураторський біль.  Але ми запланували протягом двох місяців  виставки вносити періодично зміни в її експозицію, або виставляти окремі роботи, створюючи навколо них інфоприводи", - повідомила кураторка виставки, онука митця Олена Зарецька агентству "Інтерфакс-Україна". 

За словами Зарецької, відкриття експозиції – це тільки початок - попереду два місяці "активної виставки". 

"Я тішуся, що виставка проходить саме в темні місяці року, тому що вона має освітити наші темні часи", - підкреслила Зарецька. 

На її думку,  Музей Шевченка неймовірно пасує  виставці. 

"По-перше, постать Шевченка була дороговказом для шістдесятників, а саме в цьому колі Зарецький формувався як художник. По-друге, він лауреат Шевченківської премії й мешкав більшу частину свого київського життя на сусідній з музеєм вулиці", - зазначила Зарецька. 

Вона також додала, що пам'ятає свого дідуся: "Мене було п'ять років, коли він пішов з життя. Пам'ятаю, мало, але пам'ятаю".

Як розповіла мистецтвознавиця Авраменко, спочатку була ідея сформувати експозицію з музейних робіт Зарецького, але через війну  ця  ідея провалилася, бо частина картин була евакуйована.

"І ми звернулися до колекціонерів. В основному на виставці - роботи, які надали вони, але є і полотна з музейних зібрань, хоча й не так багато, як ми хотіли", - наголосила Авраменко.

Теги: #мистецтво #виставка #зарецький

