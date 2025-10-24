Інтерфакс-Україна
Події
16:07 24.10.2025

Виставку українського павільйону на EXPO 2025 в Японії експонують в Українському домі в листопаді - Мінкультури

2 хв читати
В Національному центрі "Український дім" з 1 по 16 листопада 2025 року відбудеться виставка українського павільйону на EXPO 2025 в Осаці (Японія) "Not For Sale" ("Не для продажу"), повідомляє Міністерство культури і стратегічних комунікацій.

"Повертаємо павільйон "Not For Sale" додому в Україну. Він вже виконав головну місію – прозвучав на світ голосом сили та цінностей українців. Показав, що те, за що ми боремось щодня – це вищі чесноти людини. Аргументував, чому нас варто підтримувати. Виставка в Українському домі  – нагода нагадати собі, за що ми стоїмо і що саме робить нас незламними. Перша зупинка – в Києві, про наступні оголосимо згодом. Відвідайте "Not For Sale"!" - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що до деталей відтворена композиція зʼявиться в Українському домі, і окрім досягнень з цьогорічної події, там можна буде познайомитись із історією всесвітньої виставки, побачити роботи українських митців та артефакти від бізнесів.

Зокрема, у програмі: експозиція павільйону "Not For Sale" з усіма 18 цінностями; історія всесвітньої виставки EXPO від першої виставки 1851 року до сьогодні; зона Values Driven Economy — історії стійкості українських бізнесів, які підтримали участь України на EXPO 2025; проєкт "Home Beyond the Dawn" кураторів Наталії Маценко, Юрія Єфанова та Клеменса Пула — відеоінсталяція з роботами українських митців, що була представлена на EXPO 2025 в програмі ЄС.

Як повідомлялося, 13 квітня Україна офіційно відкрила свій виставковий простір на EXPO 2025 в Осаці (Японія). Як зазначили в Мінкультури, український павільйон називався "Не для продажу" та мав форму магазину, де нічого не можна купити. Там замість товарів відвідувачі могли знайти 18 предметів, кожен з яких символізує людську цінність – свободу, гідність, стійкість тощо. Кожен предмет мав справжній штрих-код, який відвідувачі можуть сканувати за допомогою спеціальних сканерів, встановлених по всьому павільйону. Замість звичайних цінників на екранах демонструвалися потужні відеоісторії з України, метафорично показуючи справжню ціну, яку українці платять за захист основних прав – освіти, свободи вибору, медичної допомоги тощо. За шість місяців український павільйон прийняв понад 3 млн відвідувачів.

У вересня стало відомо, що павільйон України "Не для продажу" ("Not For Sale") на EXPO 2025 здобув срібну нагороду в категорії "Найкраща активація або залучення" (Best Activation or Engagement) на конкурсі World Expolympics.

Теги: #виставка #японія #мкск #expo_2025

