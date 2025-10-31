Інтерфакс-Україна
Події
17:29 31.10.2025

Виставка українського павільйону з EXPO-2025 в Японії відкрилася в Києві

В Національному центрі "Український дім" відкрилася виставка українського павільйону на EXPO 2025 в Осаці (Японія) "Not For Sale" ("Не для продажу"), для відвідувачів вона стане доступною 1 листопада і триватиме по 16 листопада.

"Інші країни готувалися до EXPO по 4-3 роки, у нас було 3 місяці. Але коли ми зараз бачимо, що наш павільйон відвідало більше, ніж 3 мільйони людей, він отримав дві престижні нагороди, ми розуміємо, що нам вдалося! Але вдалося тільки завдяки тому, що ми дійсно вклали душу в цей павільйон і показали історії українських людей, показали українські цінності", - сказала під час відкриття виставки віцепремʼєр-міністр з гуманітарної політики України - міністр культури України Тетяна Бережна, яка була генеральною комісаркою України на EXPO 2025.

Вона наголосила, що тематикою цього EXPO було те, що українці пропонують цивілізованому світу для подальшого життя. 

"Деякі країни показували різні свої технологічні винаходи, деякі показували свою природу, деякі показували екологічні досягнення. Ми, як українці, сказали, що життя в демократичному цивілізованому світі може бути тільки базовано на цінностях, на ціннісних вчинках і на ціннісних людях", -додала Бережна.

На її думку, ця виставка - це величезна інвестиція у відносини України з іншими країнами.

"Потім вони обернуться мільярдними, мільйонними угодами, різними перемогами на дипломатичній ниві. Тому що світ буде знати, хто вони такі українці", - наголосила віцепремʼєр.

У Міністерстві культури зазначають, що композиція українського павільйону на EXPO відтворена до деталей.

Так, павільйон, як і на EXPO, має форму магазину, де нічого не можна купити. Там замість товарів відвідувачі можуть знайти 18 предметів, кожен з яких символізує людську цінність – свободу, гідність, стійкість тощо. Кожен предмет має справжній штрих-код, який відвідувачі можуть сканувати за допомогою спеціальних сканерів, встановлених по всьому павільйону. Замість звичайних цінників на екранах демонструвалися відеоісторії з України, метафорично показуючи справжню ціну, яку українці платять за захист основних прав – освіти, свободи вибору, медичної допомоги тощо. 

Окрім досягнень з цьогорічної події, на на експозиції можна буде познайомитись із історією всесвітньої виставки, побачити роботи українських митців та артефакти від бізнесів.

Зокрема, у програмі: експозиція павільйону "Not For Sale" з усіма 18 цінностями; історія всесвітньої виставки EXPO від першої виставки 1851 року до сьогодні; зона Values Driven Economy — історії стійкості українських бізнесів, які підтримали участь України на EXPO 2025; проєкт "Home Beyond the Dawn" кураторів Наталії Маценко, Юрія Єфанова та Клеменса Пула — відеоінсталяція з роботами українських митців, що була представлена на EXPO 2025 в програмі ЄС.

У Мінкультури повідомили, що Київ є першим містом, де в Україні експонуватиметься виставка, а про наступні міста буде оголошено згодом, зокрема очікується, що далі вона попрямує до Івано-Франківська.

Як повідомлялося, 13 квітня Україна офіційно відкрила свій виставковий простір на EXPO 2025 в Осаці (Японія). За шість місяців український павільйон прийняв понад 3 млн відвідувачів.

У вересні стало відомо, що павільйон України "Не для продажу" ("Not For Sale") на EXPO 2025 здобув срібну нагороду в категорії "Найкраща активація або залучення" (Best Activation or Engagement) на конкурсі World Expolympics.

