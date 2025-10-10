Інтерфакс-Україна
Ритуальна маска з Ліберії, весільний стілець з Кенії та хрест з Ефіопії: у Києві розпочала роботу виставка "Африка: директ"

Виставка "Африка: директ" із зібранням експонатів з різних африканських країн відкрилась у Музеї Ханенків у Києві.

Під час відкриття у Києві в четвер організатори розповіли, що це перший музейний проєкт доби незалежності України, присвячений історичній та культурній спадщині Африки. Робота над ним почалась у 2022 році, проте була зупинена через повномасштабне вторгнення рф на територію України. Вже у 2023 році команда поновила підготовку проєкту.

"Перед нами стояла дуже складна задача вивчити предмети, розвинути в собі цю чутливість до африканських культур, до проблем з расизмом, ксенофобією та іншим. Тобто ми мали підняти величезний, особливо різний пласт інформації, і ми це зробили", - розповіли кураторки виставки Дарія Сухоставець та Юлія Філь.

Менторкою виставки стала заступниця гендиректора музею Ханенків Ганна Рудик.

В експозиції представлено майже 50 артефактів з 18 країн континенту, а також текстові та відеокоментарі істориків, музейних кураторів та інших експертів від африканських культурних спільнот, представлено багато інформації про культуру країн Африки, а також їх звʼязки з Україною.

У залах є стенди-рефлексії щодо колонізації, рабства, ксенофобії, деколонізації музеїв.

Багато експонатів - з приватної колекції Тетяни Дешко та Андрія Клепікова – українських фахівців з публічного здоров’я, учасників програм глобальної співпраці у боротьбі з інфекційними хворобами. За понад 20 років робочих поїздок різними регіонами Африки вони купували речі у населення, на ринках та виставках.

"Потреба поділитися своєю любов’ю до Африки привела подружжя до Музею Ханенків", - розповідають організатори.

За задумом колекціонерів, після завершення виставки більшість представлених артефактів стане національним надбанням України.

Як стало відомо кореспондентам агентства "Інтерфакс-Україна", 20 артефактів вже передані до Музею Ханенків.

Виставка триватиме з 10 жовтня 2025 року до середини січня 2026 року.

