14:42 07.11.2025

Щонайменше 1436 громадян з 36 африканських країн воюють у лавах армії РФ проти України - Сибіга

За наявною інформацією, щонайменше 1436 громадян з 36 африканських країн зараз воюють у лавах російської армії, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, закликавши уряди держав Африки публічно застерегти своїх громадян від вступу до окупаційної армії РФ.

"Це ті, кого було ідентифіковано, хоча фактична цифра може бути вищою. Росія вербує громадян африканських країн різними методами. Деяким пропонують гроші, інших обманюють і вони не усвідомлюють, на що підписуються, або змушують це робити під тиском", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга наголосив, що підписання контракту "рівнозначне підписанню смертного вироку", адже іноземні громадяни в російській армії негайно відправляють на так звані "м’ясні штурми", де їх швидко вбивають.

Міністр підкреслив, що російське командування розуміє, що за вбитого іноземця не буде відповідальності, тому до них ставляться як до другосортного, витратного людського матеріалу. Більшість найманців не живуть більше місяця.

"Є два варіанти уникнути такої долі. По-перше, не йти до лав російської армії та не підписувати жодних документів з російською владою. Я закликаю всі уряди держав Африки публічно застерігти своїх громадян від вступу до російської окупаційної армії", - закликав він.

Очільник МЗС зазначив, що участь на боці Росії в її загарбницькій війні проти України є незаконною, аморальною та порушує Статут ООН та міжнародне право.

"По-друге, якщо вас вже відправили на передову, шукайте будь-яку можливість дезертирувати та здатися у полон. Більшість іноземних найманців, які перебувають в українському полоні, стали військовополоненими під час свого першого бою. Усі вони врятували собі життя", - заявив міністр.

Міністр підкреслив, що Україна ставиться до військовополонених відповідно до всіх стандартів міжнародного гуманітарного права.

"Український полон забезпечує квиток до життя та можливість повернутися до рідної країни", - додав він.

Окремо міністр наголосив, що Росія намагається вербувати людей з багатьох країн, не лише держав Африки, тому Україна продовжить інформувати про регіони та країни, з яких російська окупаційна армія вербує іноземних громадян, а також про іноземців, яких опиняються у полоні в Україні.

"Вчергове закликаємо всі уряди докласти всіх зусиль, щоб виявити та зупинити російські схеми вербування у ваших країнах і офіційно повідомити своїх громадян, що такі дії є незаконними", - наголосив він.

Раніше уряд Південної Африки заявив, що отримав заклики про допомогу від 17 громадян, які беруть участь в бойових діях на території Україні, і працює над тим, щоб повернути їх додому.

