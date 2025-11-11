Інтерфакс-Україна
Події
16:43 11.11.2025

ЦПД: Кремль використовує торговельно-гуманітарні контакти як прикриття для вербування громадян країн Глобального Півдня на війну проти України

Фото: ЦПД

Кремль використовує торговельно-гуманітарні контакти з Кенією для посилення інструментів політичного впливу в регіоні та залучення економічних, інформаційних чи людських ресурсів країн Африки для власних агресивних цілей, зокрема для продовження війни проти України, наголошує Центр протидії дезінформації (ЦПД)

"Кремль прагне "залучити економічні, інформаційні чи людські ресурси країн Африки для реалізації власних агресивних цілей. Москва використовує торговельно-гуманітарні контакти як прикриття для вербування громадян країн Глобального Півдня на війну проти України", - йдеться у повідомленні ЦПД у телеграм-каналі у вівторок.

Зазначається, що Москва "поглиблює економічні зв’язки з Кенією, узгоджуючи свої ініціативи з державними стратегіями розвитку. Обговорюються торговельні угоди, логістика та інфраструктура, що може забезпечити російським компаніям доступ до портів і ринків Східної Африки". Посилення економічної присутності дає РФ "інструменти політичного впливу в регіоні, формуючи залежність від своїх ресурсів і контроль над ключовими логістичними вузлами", -наголошують у ЦПД.

Як повідомлялося, 6 листопада президент України Володимир Зеленський під час розмови з президентом Кенії Вільямом Руто обговорили проблему вербування кенійців на війну проти України.

Теги: #кремль #цпд #африка

