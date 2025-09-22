МЗС про візит африканських послів до Криму: Київ залишає за собою право на дії у відповідь на будь-які порушення суверенітету та цілісності

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує незаконний "візит" до тимчасово окупованої Російською Федерацією Автономної Республіки Крим послів Буркіна-Фасо Арістіда Тапсоби, Республіки Малі Сейду Каміссоки та Республіки Нігер Ісси Абду Сідіка в Росії, який відбувся 18-20 вересня.

У коментарі МЗС України зазначається, що африканські дипломати грубо порушили міжнародне право, суверенітет і територіальну цілісність України, а також низку резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, зокрема № 68/262 "Територіальна цілісність України", яка підтверджує невизнання будь-яких змін статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

"Такі дії також суперечать українському законодавству, яке чітко визначає порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України. Розглядаємо цей "візит" як зухвале порушення норм міжнародного права та національного законодавства не лише зазначеними особами, але й режимами, які вони представляють", - йдеться у коментарі.

МЗС підкреслює, що дії послів виглядають особливо цинічно на тлі зусиль, які нібито докладають режими Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру для збереження та захисту власного суверенітету та територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів.

У відомстві наголосили, що Російська Федерація продовжує використовувати окремих іноземних дипломатів як оплачуваних статистів у своїх пропагандистських цілях, намагаючись створити хибне враження про міжнародну легітимізацію тимчасово окупованих територій України.

"Крім того закликаємо послів усвідомити, що своїми діями вони фактично взяли участь в російській кампанії з легітимізації колоніальних загарбань, що робить позицію цих африканських дипломатів особливо лицемірною. Україна залишає за собою право на дії у відповідь на будь-які порушення її суверенітету та територіальної цілісності", - йдеться у коментарі.