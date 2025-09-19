Виставка "Ікони на ящиках з-під озброєнь" вперше відбулася в країнах Африки – МЗС

Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Виставка "Ікони на ящиках з-під озброєнь" була представлена в Ботсвані та Південній Африці протягом 8-12 вересня, повідомили у Міністерстві закордонних справ України у п'ятницю.

"Вперше українська виставка "Ікони на ящиках з-під озброєнь" вирушила до Африки! Унікальні роботи українських митців Олександра Клименка, Софії Атлантової та Германа Клименка, створені на дерев’яних фрагментах військових ящиків, були представлені в Ботсвані та Південній Африці протягом 8-12 вересня. Ікони написані на дерев’яних фрагментах військових ящиків від боєприпасів – символ смерті та руйнування перетворився на образи віри, стійкості та життя", - йдеться у повідомленні дипломатичного відомства у Телеграмі.

Як повідомляють в МЗС, у Габороне (Ботсвана) виставка відкрилася у Національному музеї під час відзначення 34-ї річниці Незалежності України, включивши міжконфесійну молитву, виступи офіційних осіб, поезію та хоровий спів. У рамках програми відбулися показ документального фільму "The Saints Are Watching" з дискусією та лекція митців у школі Enko Botho.

У ПАР виставка була представлена у Преторії під час святкування Дня Незалежності, де її відкрили в грецькій православній церкві Різдва Пресвятої Богородиці.

"Проєкт, що вже об’їздив понад 100 міст світу та був представлений таким лідерам як Папа Римський та Король Чарльз III, уперше прибув на африканський континент. Частину робіт було придбано, а кошти будуть спрямовані на реабілітацію поранених українських воїнів та дітей", - зазначили у МЗС.

Захід відбувся у співпраці посольства України в Ботсвані та посольства України в Південній Африці за підтримки релігійних громад, партнерських інституцій і культурних центрів.