03:49 15.12.2025

Глави МЗС Польщі та Угорщини посперечалися через заяву Орбана про замороження активів РФ

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та його угорський колега Петер Сійярто посперечалися через допис угорського прем'єра Віктора Орбана щодо рішення про безстрокове замороження активів Росії.

"Віктор заслужив свій орден Леніна", - написав Сікорський, репоснувши допис Орбана, де той скаржиться, що Європейська комісія нібито "оминула Угорщину" та "порушує європейське законодавство серед білого дня".

Сікорський висміяв репліку Орбана, звинувативши його у проросійських вподобаннях.

Після цього у коментарях угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина не дозволить "втягнути себе у війну" Європи з РФ.

"Ми розуміємо, що ви дуже хочете війни між Росією та Європою! Ми не дозволимо втягнути себе у вашу війну!!", - заявив він.

У відповідь на це Сікорський написав, що Європа знає, на чиєму боці буде проросійський угорський уряд.

"Якщо Росія знову не вторгнеться, такої війни не буде, але ми розуміємо, що цього разу ви будете на її боці", - зазначив він, маючи на увазі, що Будапешт у разі можливої війни стане на бік РФ.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що найцінніший заморожений актив Росії в Європі.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Брюссель у порушенні європейських законів, спробах конфіскувати заморожені російські активи та вимаганні від країн ЄС ще 135 млрд євро на фінансування війни.

Джерело: https://x.com/sikorskiradek/status/2000111997233635808

https://x.com/FM_Szijjarto/status/2000164550633771216

Теги: #польща #угорщина #мзс

