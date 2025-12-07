Інтерфакс-Україна
14:59 07.12.2025

У Норвегії викрили російську операцію впливу на академічну та експертну спільноту - РПД

Фото: ЦПД

У Норвегії викрили російську операцію впливу на академічну та експертну спільноту зокрема щодо використання ресурсів Арктики, що повідомляє Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони (РНБО)

"За даними Норвезької державної мовної компанії (NRK), підсанкційний пропагандист Артем Курєєв під вигаданим імʼям проник у підготовку заходу Arctic 2050 в Університеті Норд. Ця подія збігалася з моментом, коли Росія мала очолити Арктичну раду. Тоді Кремлю було особливо важливо навʼязати Росії образ конструктивного партнера в Арктиці та мінімізувати увагу до військової активності в регіоні", йдеться у повідомленні ЦПД у Тееграм-каналі у неділю. 

Дані розслідування свідчать, що Кремль цілеспрямовано працює через академічні платформи, де мінімальні перевірки і висока довіра до учасників. Подібні операції дозволяють Росії впливати на політиків, дослідників і медіа, використовуючи легальні формати як інструмент інформаційної війни.

Журналісти нагадують, що Курєєв понад десять років працював на російські спецслужби: організовував поїздки іноземних журналістів на ТОТ України, формував проросійські мережі контактів у Європі та створював "експертні" майданчики для просування кремлівських меседжів. Проти Курєєва та його пропагандистського проєкту "Африканська ініціатива" запроваджено санкції. 

"Ця ситуація вчергове доводить, що російська пропаганда за кордоном нерозривно повʼязана зі спецслужбами. Росія шукає вразливі майданчики для просування свого впливу, і операції кремля не обмежуються лише медіапростором

